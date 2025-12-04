ETV Bharat / health

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? (Getty Images)
ETV Bharat Health Team

December 4, 2025

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಧಾನಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರಾದ ನೇಹಾ ಅವರು, ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರಕವಾದ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ (Getty Images)

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಪಾನೀಯಗಳು: ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  • ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು: ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಮೆಂತ್ಯೆ ನೀರು: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
  • ಆಮ್ಲಾ, ಶುಂಠಿ ರಸ: ಆಮ್ಲಾ ರಸ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪಾನೀಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಜೀರಿಗೆ ನೀರು: ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ?:

ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ (Getty Images)
  • ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯ, ಚಟ್ನಿ: ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ವೆಜಿಟೆಬಲ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು: ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  • ಗ್ರೀಕ್ ಮೊಸರು, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಬೇಸನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಶೈಲಿಯ ಚೀಲಾ ಸಲಾಡ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?:

  • ಸಣ್ಣ ಬೌಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳು: ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  • ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ನೆನೆಸಿದ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ನೀವು ಹುರಿದ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  • ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಲಾಡ್ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳಿವು:

ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)
  • 1 ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ / ಚಪಾತಿ, ದಾಲ್, 2 ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು
  • ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಂದು ಅನ್ನ, ರಾಜ್ಮಾ, ಸಲಾಡ್
  • ತರಕಾರಿ ಖಿಚಡಿ, ಮೊಸರು
  • ಕ್ವಿನೋವಾ ಪುಲಾವ್
  • ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಲಾಡ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?:

  • 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ 1 ಕಪ್ ಮಖಾನಾ
  • ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಬೀಜಗಳು
  • ತರಕಾರಿ ಸೂಪ್
  • ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪನೀರ್ ಪೀಸ್​ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ರಾತ್ರಿ ​ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳೇನು?:

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು (Getty Images)
  • ತರಕಾರಿ ಸೂಪ್, ಪನೀರ್
  • ಹುರಿದ ತರಕಾರಿಗಳು, ದಾಲ್
  • ರಾಗಿ ಖಿಚಡಿ
  • ಪನೀರ್ ಬುರ್ಜಿ, ಸೌತೀಡ್ ತರಕಾರಿಗಳು

ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ನೇಹಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

