ಮಧುಮೇಹ ಕೇವಲ ವೃದ್ಧರ & ನಗರವಾಸಿಗಳ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ: ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ
ಜೈಪುರ ಮೂಲದ ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ ಡಾ.ರಾಕೇಶ್ ಪಾರಿಖ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯು ಯುವಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನ: ಆದಿತ್ಯ ಆತ್ರೇಯ.
Published : April 24, 2026 at 11:01 AM IST
ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವು ಕುಟುಂಬ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜನರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಜನರು ಕಾಣಿಸುವುದು ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ರೋಗವು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರ ಮೂಲದ ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಪಾರಿಖ್ ಅವರು, 'ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಭಾರತ ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ನಿಗೂಢವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಗಂಭೀರ ಕೊರತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಮಧುಮೇಹ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ, ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಡಾ. ಪಾರಿಖ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ದಣಿದಿರಬಹುದು, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ, ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೋಗವು ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸು. ಮೊದಲು ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ವೈದ್ಯರು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ, 25 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಪಾರಿಖ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯುವ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಝಡ್ ಪೀಳಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ, ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಜನರು ಸಹ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಡಾ.ಪಾರಿಖ್ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಳ್ಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಈಗ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿವೆ.
ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಗರೀಕರಣ: ಆಧುನಿಕ ಜೀವನವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದೆ. ಜನರು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚು ಜಡವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳ ಮುಂದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಯ ಸಮಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಡಾ.ಪಾರಿಖ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅನೇಕರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ತಡರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದು
- ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು
- ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬದುಕುವುದು
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದೇಹದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಲವಾರು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ
- ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ
- ಕಣ್ಣಿನ ಹಾನಿ
- ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಈ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಡಾ. ಪಾರಿಖ್ ಅವರು ನಿರಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ (CGM) ನಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರೋಗಿಗಳು ದಿನವಿಡೀ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು CGM ಸಾಧನಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹವು ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆಧಾರಿತ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಡಾ. ಪಾರಿಖ್ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರು.
