30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮಧುಮೇಹದ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಮಾತು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಎಸ್.ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : April 21, 2026 at 5:18 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಡೀ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರ್ಚಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆಧುನೀಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸದ್ಯ ಭಾರತ 'ವಿಶ್ವದ ಮಧುಮೇಹ ರಾಜಧಾನಿ'ಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಇಂಥ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ವಿ.ಮೋಹನ್ ಅವರು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಏಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಆಂಭಿಸಿದ 'ಮಧುಮೇಹ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ'ದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು- ಶೇ.2ರಿಂದ ಶೇ.30ರವರೆಗೆ ಹರಡಿದ ಮಧುಮೇಹ: ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾನಾಡಿದ ಡಾ.ಮೋಹನ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಆತಂಕಕಾರಿ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. 1972ರಲ್ಲಿ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 100 ಜನರಲ್ಲಿ 2 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಧುಮೇಹವಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು, ಪ್ರತಿ 100 ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ರೂಪಾಂತರವು ನಿಜವಾಗಿಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 50ರಿಂದ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು 'ಪೂರ್ವ-ಮಧುಮೇಹ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಆಳವಾಗಿ ಕಳವಳಕಾರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೊಜ್ಜು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಬಿಎಂಐ VS ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ: ಬೊಜ್ಜುತನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'BMI' (ದೇಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ) ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. BMI ಉಪಯುಕ್ತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ.ಮೋಹನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜುಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಳತೆ ಟೇಪ್ ಬಳಸಿ ಸರಳವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ಪುರುಷರು: ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ 90 ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಮೀರಿದರೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು: ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ 80 ಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಅದು ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಂಕೇತ.
ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು 'ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಕೊಬ್ಬು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಬ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಕೊಬ್ಬು (ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಇದು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕುಹರದೊಳಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಂತಹ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆ?: ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
1. ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು: ಭಾರತೀಯರು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
2. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು (ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು) ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಸೇವನೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
3. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ: ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ. ಇದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಧೂಮಪಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ: ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಇಂದು ವೈದ್ಯರು 'ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ' ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅನಿಯಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಡಾ.ಮೋಹನ್ ಹಲವಾರು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿ 45 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕು.
- ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು, ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಲು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಿಂತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ನಡೆಯುವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ.
- ಕನಿಷ್ಠ 7,000ರಿಂದ 10,000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಡೆಯುವ ದೈನಂದಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.
- 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೈಯಿಂದ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ' ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮರದ ಗಾರೆ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಿತ ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.
- 1975 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಘಟಕಗಳು ಇದ್ದವು. ಇಂದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 200,000ಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕಿಯು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹೊಳಪು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಳಪು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಧಾನ್ಯದ ಹೊರ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಸಂಭವವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಧಾನ್ಯದ ಹೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು. ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಎಷ್ಟು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
"ನಾನು 1979ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು, 'ಪಿಜ್ಜಾ ಎಂದರೇನು? ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
"ಇಂದು, ನಾನು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಜಂಕ್ ಫುಡ್' ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವುದು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
