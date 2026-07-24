Gen-Z ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ: ಕಾರಣ ಇದು!
ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 29 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೇಕಡಾ 70ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
Published : July 24, 2026 at 9:53 PM IST
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 29 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Gen-Z ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್-ಝಡ್ ಯುವಜನರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಕಿರಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ರೋಗಗಳ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯೊಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. 1997 ಮತ್ತು 2012ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗವು ದೇಹಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ, ಕೈಕಾಲುಗಳ ಅಂಗಚ್ಛೇದನದಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ: ಜನರೇಷನ್-Z ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿದೆ. 20ರಿಂದ 29 ವರ್ಷದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇ.43ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 60ರಿಂದ 79 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ: ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2011ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕವು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಗುಂಪುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 20ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸರಾಸರಿ BMI 37.7 ರಿಂದ 40.7ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಐಬಿಎಂ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ, ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
18.5 ರಿಂದ 24.9 ರವರೆಗಿನ BMI ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕವಾಗಿದೆ. 25 ರಿಂದ 29.9 ರವರೆಗಿನ BMI ಅಧಿಕ ತೂಕವಾಗಿದೆ. 30 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ 40 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಬೊಜ್ಜು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಾಸರಿ BMI ತೀವ್ರ ಬೊಜ್ಜು ವರ್ಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುವ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜುತನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಯುವಜನರನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ: ತೀವ್ರ ಬೊಜ್ಜುತನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜಿನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಲಂಡನ್ನ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಲೇಖಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಭವವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. 2011 ಮತ್ತು 2024 ರ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೋಗಿಗಳ BMI ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. 2011 ರಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 29 ವಯಸ್ಸಿನ 100,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 26 ಹೊಸ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. 2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 1,00,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 44 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ.
30 ರಿಂದ 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆ 20ರಿಂದ 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 60 ರಿಂದ 79 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.7 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಇಳಿಕೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.4 ರಷ್ಟಿದೆ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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