ಖಿನ್ನತೆ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಖಿನ್ನತೆ, ಒತ್ತಡವು ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೈಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
Published : November 9, 2026 at 5:10 PM IST
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಸತತ ದುಃಖ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಖಿನ್ನತೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೇವಲ ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದ ಒತ್ತಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಖಿನ್ನತೆಯು ಬೀರುವ ಜೈವಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ? ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು?
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಖಿನ್ನತೆಯು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ, ಖಿನ್ನತೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯೂತದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದ 'ಒತ್ತಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ ನರಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ?: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ, ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುವುದು, ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಭಾವ, ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೈಬಿಪಿ ಇರುವುದು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಖಿನ್ನತೆದಿಂದ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ: ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಖಿನ್ನತೆದಿಂದ ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು, ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂಬಾಕು, ಸಿಗರೇಟು ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯಾಘಾತ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ, ಪ್ರಮುಖ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ರೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೆರಡರ ಕಡೆಗೂ ಸಮಯೋಚಿತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಸತತ ಎರಡು ವಾರಗಳು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದುಃಖಿತರಾಗಿರುವುದು, ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ನಿರಾಶೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು.
ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು: ತೀವ್ರ ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಗಮನಿಸದೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, 7ರಿಂದ 9ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೃದಯ ಎರಡನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಖಿನ್ನತೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲವೇ ಔಷಧಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲವು. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು, ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಖಿನ್ನತೆ ಎಂಬುದು ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4800172/
- https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/depression-and-heart-disease
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37247751/
- https://www.cdc.gov/heart-disease/about/about-heart-disease-and-mental-health.html
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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