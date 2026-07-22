ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯವಾರು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಗೌತಮ್ ಡೆಬ್ರಾಯ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : July 22, 2026 at 3:30 PM IST
ಭಾರತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಎರಡು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲೋಚಿತ ರೋಗಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳು (ಎನ್ಸಿಡಿಗಳು) ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯದ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಕ್ಟರ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್ಸಿವಿಬಿಡಿಸಿ) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲಾ-ಅಜರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹುತೇಕ ತಗ್ಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗ ಹರಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ದೇಶವನ್ನು ಕಾಲಾ-ಅಜರ್ ಕಾಯಿಲೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರೀಕರಣ ಮಾದರಿಗಳು, ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (2018- 2022) ಭಾರತದ ವಾಹಕ (ಸೊಳ್ಳೆ) ಹರಡುವ ರೋಗ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ (2018 ರಲ್ಲಿ 4.30 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2022ರಲ್ಲಿ 1.74 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ). ಆದರೆ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 96ರಿಂದ 64ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (40,563 ಪ್ರಕರಣಗಳು), ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ (30,028), ಒಡಿಶಾ (23,770), ಜಾರ್ಖಂಡ್ (19,129), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (15,437), ತ್ರಿಪುರ (12,771), ಮಿಜೋರಾಂ (10,222), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (7,039), ಗುಜರಾತ್ (4,766) ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (3,719)ಗಳಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಏಷ್ಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ತಮೋರಿಶ್ ಕೋಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೌನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತವು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿವು: ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸೊಳ್ಳೆ-ಹರಡುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ 1.24 ಲಕ್ಷವಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 2019ರಲ್ಲಿ 2.05 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು. 2020ರಲ್ಲಿ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 44,585ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿದವು. 2021ರಲ್ಲಿ 1.93 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿತು ಹಾಗೂ 2022ರಲ್ಲಿ 1.67 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಹೊರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
2023 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ, ಭಾರತವು 6,36,204 ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ 877 ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದೇಶವು 2023ರಲ್ಲಿ 2,89,235 ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 485 ಸಾವುಗಳನ್ನು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 2,33,519 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ 297 ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 1,13,450 ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 95 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಇಳಿಕೆಗೆ ವರ್ಧಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಮೂಲ ಕಡಿತ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಕರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು (20,866 ಪ್ರಕರಣಗಳು) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (8,926), ತೆಲಂಗಾಣ (8,139), ರಾಜಸ್ಥಾನ (4,300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು), ಗುಜರಾತ್ (3,947), ಬಿಹಾರ (3,774), ದೆಹಲಿ (3,746), ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ (3,343), ಹರಿಯಾಣ (2,554) ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (2,386) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಮಲೇರಿಯಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ: ಇಳಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 70% ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ 69% ಮಲೇರಿಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ 80% ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 20% ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 82% ಜನರು ಮಲೇರಿಯಾ ಹರಡುವ ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಗುಜರಾತ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಏಳು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುಮಾರು 200 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ.ಸುನೀಲಾ ಗರ್ಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ 'ಡಬಲ್ ಹೊರೆ'ಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂನಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ನಗರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ರೋಗಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ನಿಗಾವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ, ಕಾಲಾ-ಅಜರ್ನ ಹರಡುವಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಯೇನು?: ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದ ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 2018ರಲ್ಲಿ 57,813ರಿಂದ 2022ರಲ್ಲಿ 1.38 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ (63,549), ಗುಜರಾತ್ (20,854), ಮೇಘಾಲಯ (14,569), ಪುದುಚೇರಿ (11,440), ತೆಲಂಗಾಣ (6,608), ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ (4,292), ಹರಿಯಾಣ (2,425), ಜಾರ್ಖಂಡ್ (2,113), ಉತ್ತರಾಖಂಡ (2,000) ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂ (1,883). ಕಾಲಾ-ಅಜರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2018ರಲ್ಲಿ 4,539ರಿಂದ 2022 ರಲ್ಲಿ 881ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ರೋಗವು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ತೀವ್ರವಾದ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (AES) ಪ್ರಕರಣಗಳು 2018ರಲ್ಲಿ 11,388 ರಿಂದ 2022 ರಲ್ಲಿ 7,114ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಜಪಾನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ (JE) ಪ್ರಕರಣಗಳು 2018ರಲ್ಲಿ 1,678 ರಿಂದ 2022ರಲ್ಲಿ 1,022ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ರೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ?: ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ರೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NP-NCD) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 7.01 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ 4.68 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 2.14 ಲಕ್ಷ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 77,107 ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ 93,062 ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹರಡುವಿಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ (NCDs) ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ದುಗ್ಧರಸ ಫೈಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹವಾಮಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೋಗ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂದಿರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ದೃಢವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.
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