ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ: ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?

ಕಾಂಗೋ ಹಾಗೂ ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್‌ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್​ ರಷ್ಯಾವು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್‌ ಲಸಿಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 27, 2026 at 4:41 PM IST

ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಬೋಲಾ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಂಗೋ ಹಾಗೂ ಉಗಾಂಡಾವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 26 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯ (ಡಿಆರ್‌ಸಿ) ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 906 ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಎಬೋಲಾ (ಬಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ತಳಿ)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 223 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಏನಿದು ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್?: ಎಬೋಲಾ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಉರಿಯೂತ, ಅಂಗಾಂಶ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಜ್ವರ ವೈರಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ದೇಹದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ವೈರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ತಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕು ತಳಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್‌ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)

ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೈಹಿಕ ದ್ರವಗಳ (ರಕ್ತ, ಲಾಲಾರಸ, ಬೆವರು, ಕಣ್ಣೀರು, ಲೋಳೆ, ವಾಂತಿ, ಮಲ, ಎದೆ ಹಾಲು, ಮೂತ್ರ ಹಾಗೂ ವೀರ್ಯ) ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಎಬೋಲಾ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರವಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕವೂ ಇದು ಹರಡಬಹುದು.

ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ?: ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಸುಮಾರು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ, ಮಾರಕ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ದ್ರವಗಳ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾರಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಮೇ 17ರಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗೋ ಮತ್ತು ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಏಕಾಏಕಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGCA) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಳಜಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (SOP) ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿತು.

ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್‌ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್​ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AFP)

ಉಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು DGCA ಹೇಳಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಭೂಖಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು WHO ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಬೋಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೀವ್ರವಾದ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ತಳಿಯಾದ ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ತಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮಿಖಾಯಿಲ್ ಮುರಾಶ್ಕೊ ಅವರು, ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಲಸಿಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗೋ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ಬುಂಡಿಬುಗ್ಯೊ ತಳಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆಯೇ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡಾದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ 28 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಶಂಕಿತ ಎಬೋಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮಹಿಳೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಈ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್​ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ನಂತರ ಎರಡರಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ನಡುವೆ ಎಬೋಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜ್ವರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ.

  • ಜ್ವರ
  • ಶೀತ
  • ದೌರ್ಬಲ್ಯ
  • ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು
  • ಸ್ನಾಯು ನೋವು

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು:

  1. ಗೊಂದಲ
  2. ಎದೆ ನೋವು
  3. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
  4. ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ
  5. ಅತಿಸಾರ
  6. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು
  7. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು
  8. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
  9. ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಬಹುದಾದ ಕೆಂಪು ದದ್ದು - ತುರಿಕೆ
  10. ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುದನಾಳದಿಂದ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವ

ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಂತರದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕಗಳು:

  • ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ
  • ಮೆದುಳಿನ ಊತ
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು
  • ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
  • ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

