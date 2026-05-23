ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಅಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ: ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು?
ದೆಹಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಅಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : May 23, 2026 at 4:14 PM IST
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿವೆ ಹೋಗಿವೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 21ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ 22 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 46 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುತ್ತರಂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುನಗಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 46.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ, ಮಂಚೇರಿಯಲ್, ಜೋಗುಲಾಂಬ ಗದ್ವಾಲ್, ಮೇದಕ್, ರಾಮಗುಂಡಂ, ಕರೀಂನಗರ, ಜಗ್ತಿಯಾಲ್ ಹಾಗೂ ಖಮ್ಮಂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಅವಿಭಜಿತ ಖಮ್ಮಂ, ಕರೀಂನಗರ, ಆದಿಲಾಬಾದ್, ವಾರಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದ ಪ್ರಖರತೆಗೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ, ಖಮ್ಮಂ, ಜಯಶಂಕರ್ ಭೂಪಾಲಪಲ್ಲಿ, ನಲ್ಗೊಂಡ, ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್, ಸೂರ್ಯಪೇಟ್, ವಾರಂಗಲ್ ಹಾಗೂ ಹನುಮಕೊಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ವೇವ್ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಎರಡು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಮೇ 26ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಹಲವು ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯು 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರವರೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಛತ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಓಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ: ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ವಿಫಲವಾದಾಗ ದೇಹವು ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾದಾಗ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಹೊಡೆತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಬಿಸಿ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೊಂದಲ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವು ಮೆದುಳು, ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ದೇಹವು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಾಂತಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಅತಿ ವೇಗದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆವರುವಿಕೆಯ ಹಠಾತ್ ನಿಲ್ಲುವುದು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರವು ಮಾತನಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
