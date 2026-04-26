ಐದು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಮರಳಿದ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು? ಏನಿದು ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ? ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಐದು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನಿದು ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ? ಇದರ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 26, 2026 at 9:31 AM IST

ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಐದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಾಗತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಎಂದರೇನು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಏನಿದು ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ? WHO ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ರೋಗದ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು ಆಗಿದೆ. ಕೋರಿನೆಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಸೀನುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ಗಾಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುವ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಟಲಿನೊಳಗೆ ದಪ್ಪ, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಪೊರೆಯ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ನುಂಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ರೋಗವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ: ಉಸಿರಾಟದ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ (ಇದು ಗಂಟಲು, ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ (ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ). ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ (7 ರಿಂದ 27ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು). 2026ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಾದ್ಯಂತ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.

ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (ಸಿಡಿಸಿ) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಯಾವ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.

ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಉಸಿರಾಟದ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ 2 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

  1. ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಟಾನ್ಸಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುವ ದಪ್ಪ, ಬೂದು ಪೊರೆ
  2. ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಒರಟುತನ
  3. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಊದಿಕೊಂಡ ಗ್ರಂಥಿಗಳು (ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು)
  4. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟ
  5. ಸ್ರವಿಸುವ ಮೂಗು
  6. ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಶೀತ
  7. ಆಯಾಸ

ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ವಾಹಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಇತರರಿಗೆ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಾಹಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಲಸಿಕೆ (Getty Images)

ಚರ್ಮದ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎರಡನೇ ವಿಧದ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.

  1. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಊತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳಂತೆ.
  2. ಬೂದು ಪೊರೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಚರ್ಮದ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
  3. ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಚರ್ಮದ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  4. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳಪೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
  5. ನೋವಿನ ಹುಣ್ಣುಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳಕು-ಕಾಣುವ ಬೂದು ಲೇಪನದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ). ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವ ಗಾಯಗಳು

ಚರ್ಮದ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾದಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಹರಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಉಸಿರಾಟದ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತೇ? ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿಷವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ, ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಸೂಡೊಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು, ಹೃದಯ (ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಟಿಸ್), ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ನರಗಳಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ, ರೋಗವು 5ರಿಂದ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಕಿಂಬರ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಏಕಾಏಕಿ ಉಲ್ಬಣ ಏಕೆ? ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಿತ ಲಸಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಇದು 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕಿಂಬರ್ಲಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗಂಭೀರ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದ ಅಥವಾ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ರೋಗಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ?

2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ರೋಗಗಳು: ದಡಾರ, ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜನರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಈ ಮತ್ತೆ ಹರಡಲು ಕಾರಣವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶವು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇದು 'ಸಮುದಾಯ ಹರಡುವಿಕೆಯ' ನಿರಂತರ ಅಪಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳು: ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಜನೆ, ಅಂದರೆ ನಗರಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮಗಳು:

ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಲಸಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಯಸ್ಕರು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಪಡೆಯಲು ಮರೆಯಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.

ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ: ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು, ನಿರಂತರ ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಟಲು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಸೀನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಆರೈಕೆ: ಯಾವುದೇ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮುಚ್ಚಿ. ಸೋಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಟ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ.

ಜನಸಂದಣಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ: ಸೋಂಕು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

