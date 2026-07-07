ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಿಂದ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಬಿಪಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಕೋಕೋ/ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯು ಕೋಶ ಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ 4 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : July 7, 2026 at 7:50 PM IST
ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಥಿಯೋಬ್ರೊಮಾ ಕೋಕೋ ಮರದ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ. 400ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೇವಿಸಲಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಬಳಿಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಪಾರ ಜಾಗತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ರುಚಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಆನಂದಿಸುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಧಿಕ ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆ, ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ. ಮಿತವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ: ಕೋಕೋವು ಫ್ಲಾವನಾಲ್ಗಳು ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿಗಳಂತೆಯೇ (ACE ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಗಳು) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಾವನಾಲ್ಗಳು ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು (ವಿಸ್ತರಿಸಲು) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಕೊಕ್ರೇನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಕೋ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ (ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ) ಮತ್ತು ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ (ಹೃದಯವು ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ) ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸೌಮ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ ಸುಮಾರು 1 ಪ್ರತಿಶತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಕೋ/ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ವಿಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ: ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಕೋ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ ಗೇನರ್ ಬಸ್ಸೆಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ: ಬಿಎಂಜೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನ ವಿವಿಧ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 114,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆಚ್ಚು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವಿಸಿದವರು ಪರಿಧಮನಿಯ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಶೇ.37ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಸೈಕೋಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫ್ಲಾವನಾಲ್ಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಭಾವನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೋಕೋ ಫ್ಲಾವನಾಲ್ಗಳು, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ; ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯ, ಗಮನ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನರಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ - 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೋಕೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫ್ಲೇವನಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. 'ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ಬಯಾಲಜಿ' ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರತಿದಿನ 70 ಗ್ರಾಂ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವಿಸುವ ಪುರುಷರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅಪಧಮನಿಯ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಅಪಧಮನಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ: ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕೋಕೋದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು 12 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಗ್ರಾಂ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸದವರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ UV ದೀಪಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಚರ್ಮದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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