ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್' (ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಾಧನ) ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತು ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 12, 2026 at 2:09 PM IST
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್'ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೇನು? ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ) ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀಡಯಾಬಿಟಿಸ್ (ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಹಂತ) ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು 'ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು, 'ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್' (ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ) ಇಲ್ಲದ, ಪ್ರೀಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೊಂದಿರುವ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರೀಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹಂತವು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಂಟಾಗುವ ಏರಿಳಿತಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರೀಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಶರಿನ್ ಎಲ್. ವಿಟ್ಕೋಪ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ, HEPA ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯು ಹೃದಯ, ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ನಿಜವಾದ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಲಗಿದರು. ಆದರೆ, ಉಳಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ನಕಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರು. ನಿಜವಾದ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳ ಮಟ್ಟವು ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಿರಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯು ದೈನಂದಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಪಾಹಾರದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತಜ್ಞ ಜೊನಾಥನ್ ನ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಳಪೆ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಒಳಾಂಗಣ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
https://www.medrxiv.org/content/10.64898/2026.05.29.26354420v1
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