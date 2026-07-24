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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ, ಸುಸ್ತೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ!: ಇಳಿ ಜ್ವರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರದಂತೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ಸೋಂಕು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಯಕೃತ್ತು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಮೆದುಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಗಾಂಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿನೋದ್ ಪುದು ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟವುದು ಹೇಗೆ HOW IS LEPTOSPIROSIS SPREAD HOW IS LEPTOSPIROSIS PREVENTED DANGER OF IGNORING IT AS COMMON FLU
ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 24, 2026 at 11:09 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಆತಂಕವು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೆಂಗಿ, ಜಾಂಡಿಸ್, ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಂಕು ಅಂದರೆ, ಇಲಿ ಜ್ವರ (ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್). ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರದಂತೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಸೋಂಕು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಯಕೃತ್ತು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಮೆದುಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲಿ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಲೆಪ್ಟೊಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ (ಇಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು) ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕು ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಇಲಿ ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇಲಿಯ ಮೂತ್ರ, ಮಲದಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನೀರು, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಇಲಿ ಜ್ವರ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಆರ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು. (ETV Bharat)

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಜ್ವರ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು, ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಇಲಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಂಡೆಮಿಕ್ (Endemic) ವಿಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ: ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖ: ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್‌ವರೆಗೆ 90, 2025ರಲ್ಲಿ 86 ಹಾಗೂ 2026ರಲ್ಲಿ 55 ಇಲಿ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 29, ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ 11, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ 8, ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ, ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ತ್ವರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟವುದು ಹೇಗೆ HOW IS LEPTOSPIROSIS SPREAD HOW IS LEPTOSPIROSIS PREVENTED DANGER OF IGNORING IT AS COMMON FLU
ತಲೆ ನೋವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಇಲಿ ಜ್ವರ ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲಿಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪೈರಾ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂತ್ರ, ಮಲ ಹಾಗೂ ಜೊಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ರೋಗಾಣು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಾಣು ಕಲುಷಿತ ನೀರು, ಕೆಸರು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಲ, ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ನೆರೆಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟವುದು ಹೇಗೆ HOW IS LEPTOSPIROSIS SPREAD HOW IS LEPTOSPIROSIS PREVENTED DANGER OF IGNORING IT AS COMMON FLU
ಜ್ವರ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ: ಇಲಿ ಜ್ವರದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈರಲ್ ಜ್ವರದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಮೈ ಮತ್ತು ಕೈ ನೋವು, ಸುಸ್ತು, ತಲೆನೋವು ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸೋಂಕು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಜಾಂಡಿಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ರೋಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಲಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ತಡೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬಾರದು. ಹೊಲ ಅಥವಾ ಕೆಸರು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಬೂಟು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ, ಆರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಜ್ವರ ಬಂದರೂ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ, ಸಮೀಪದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟವುದು ಹೇಗೆ HOW IS LEPTOSPIROSIS SPREAD HOW IS LEPTOSPIROSIS PREVENTED DANGER OF IGNORING IT AS COMMON FLU
ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ಸೋಂಕು (Canva)

ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಆರ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಇಲಿ ಜ್ವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಬಹುದು. ಜನರು ಮನೆಮದ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜ್ವರವೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟವುದು ಹೇಗೆ HOW IS LEPTOSPIROSIS SPREAD HOW IS LEPTOSPIROSIS PREVENTED DANGER OF IGNORING IT AS COMMON FLU
ಲೆಪ್ಟೋಸ್ಪಿರೋಸಿಸ್ ಸೋಂಕು (Canva)

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