ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ; 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು: ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ!
2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯ ಗಣನೀಯ ಪಾಲನ್ನು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : March 17, 2026 at 9:34 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 7,00,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 3.68 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳಿದೆ.
2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯ ಗಣನೀಯ ಪಾಲನ್ನು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಪಾಂಟಿಫಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10.62 ರಷ್ಟು ಸಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕಡಿಮೆ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಬದಲಾಗದೇ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ - ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - ಈ ಮೂರು ಭವಿಷ್ಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಅಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾದ ಭಾರತವು 2050ರ ವೇಳೆಗೆ 1,00,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 10.62 ಸಾವುಗಳು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದಲೇ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉಷ್ಣತೆಯು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂಶೋಧನಾ ಆರೋಗ್ಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಉಪೋಷ್ಣವಲಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳಿದೆ.
ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಾಗಿ WHO ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 18 - 64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಕರು ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆ ಅಥವಾ 75 ನಿಮಿಷಗಳ ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು WHO ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
156 ದೇಶಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವರದಿ ತಯಾರಿ: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ನಾಯು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 2000 ಮತ್ತು 2022ರ ನಡುವೆ 156 ದೇಶಗಳ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಸಂಶೋಧಕರು 2050 ರವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರು.
2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು 27.8 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಿಂಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1.5 ಶೇಕಡಾ ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ - ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1.85 ಶೇಕಡಾ ಅಂಕಗಳಿಂದ ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾದರಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ; 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಏರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 0.47-0.70 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ $ 2.40-3.68 ಬಿಲಿಯನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವು ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಖ - ಅಪಾಯದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಈಗಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆರಳು - ಸಮೃದ್ಧ ಸಕ್ರಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸವಲತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಶಾಖ-ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ನಗರ ವಾಸಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ - ಕಡಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಾಖ-ಚಾಲಿತ ಜಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು ಹವಾಮಾನ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿದ್ರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಪಾನೀಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀವು ಹೊಸ AC ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ
ಯೋಗಾಸನದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 110 ಕೆಜಿಯಿಂದ 58 ಕೆಜಿಗಿಳಿದ ಮಹಿಳೆಯ ತೂಕ!
ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ