ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರೋಗಗಳ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಣಿಯು ಮಹತ್ವದ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
Published : August 1, 2026 at 5:33 PM IST
ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ, ಕೇರಳದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿತು, 2026ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಡಜನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಭಾರತವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ರೋಗಗಳ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ವರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತವು ವಿಶೇಷ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ, 'ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ 2026', ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2026ರ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹ, ಬರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯವರೆಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ತ್ವರಿತ ನಗರೀಕರಣ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಗಮನದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿದ ತೀವ್ರ ಶಾಖ: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮಳೆಯು ಈಗ ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶುಷ್ಕ ಅವಧಿಗಳ ನಂತರ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟಗಳಂತಹ ಹಠಾತ್ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ತಾಪಮಾನವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾದರಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನೀರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ.ಎನ್. ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಯನವು, ಭಾರತವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಪರೀತ ಶಾಖವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶಾಖವನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಶಾಖವಿರುವ ದಿನಗಳ ಆವರ್ತನ (ತಾಪಮಾನವು 45C ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ) ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಶುಷ್ಕ ಶಾಖಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕಾಯಿಲೆ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲು: ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪದೇ ಪದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ದೇಶದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. 2023 ಹಾಗೂ 2025 ರ ನಡುವೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6.3 ಮಿಲಿಯನ್ (63 ಲಕ್ಷ) ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 877 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಇವೆ. ಮಲೇರಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳು, ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು, ಓವರ್ಹೆಡ್ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಬಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣ: ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ರೋಗದ ದ್ವಿಮುಖ ಹೊರೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು (ಮಲೇರಿಯಾ, ಟಿಬಿ ಮತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂ) ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು (ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹವು) ಇದೀಗ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿವೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳ ಏಕಕಾಲಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಡಬಲ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರಕವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 70.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 46.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಹೃದ್ರೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೀವ್ರ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಂಕು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಜನರು: ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರವೇಶವು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳಿಂದ 133 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 3.1 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು. ಶಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ವೈದ್ಯರು ಅಮೀಬಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ನ ಮಾರಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಜಠರದುರಿತ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇ ಹಾಗೂ ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದಶಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಋತುವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳು: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸರಣಿಯಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯರು ಅತಿಸಾರ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಜಪಾನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (AES) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪರಿಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ.
ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟ, ನೇರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ORS (ಓರಲ್ ರೀಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಲವಣಗಳು) ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರವೇಶವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತಿಸಾರ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗಂಭೀರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪೀಡಿಸುವ ರೋಗಗಳ ಶ್ರೇಣಿ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಋತುವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಟೊಸ್ಪೈರೋಸಿಸ್ ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿವೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಜಪಾನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಆದರೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ದೂರಗಾಮಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾದರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ತೀರ್ಮಾನವೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ವೈದ್ಯರು, ನಗರ ಯೋಜಕರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಪಶುವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹವಾಮಾನ ಘಟನೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಪೋಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಿದೆ. ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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