ಕೋವಿಡ್ - 19 ಬಳಿಕ 'ಸಿಕಾಡಾ' ರೂಪಾಂತರದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ 23 ದೇಶಗಳು: ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೋವಿಡ್-19ನ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಸಿದೆ BA.3.2 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ವೈರಸ್ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಸಿಕಾಡಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ವೈರಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 31, 2026 at 8:53 PM IST
ಕೋವಿಡ್-19ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ 'ಸಿಕಾಡಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಾಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ BA.3.2 - 2024ರ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹರಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಾದ್ಯಂತ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ನ ಹೊಸ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಉಪ-ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮೌನವಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು (CDC) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ 23 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ನಿಜವಾಗಿಯು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ?: ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರ, BA.3.2, ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿನಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ನ ಈ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೂಪಾಂತರಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ವೇಗವರ್ಧಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ವೈರಸ್ನೊಳಗಿನ ಇಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಓಮಿಕ್ರಾನ್ನ ಉಪ ರೂಪಾಂತರವಾದ BA.3.2ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಿಂದಿನ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೆಮ್ಮು, ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಟಲು, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ಆಲಸ್ಯ, ಸ್ರವಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಗು, ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ, ತಲೆನೋವು, ದೇಹದ ನೋವು ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರ ಸೇರಿವೆ. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯು ಸಹ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ರುಚಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಷ್ಟ, ಹಾಗೆಯೇ ರಾತ್ರಿ ಬೆವರು ಕೂಡ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಹಿಂದಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಲಸಿಕೆ-ಪ್ರೇರಿತ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಂತೆ ಇದು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಕಾಡಾ ರೂಪಾಂತರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳಂತೆ, ಸಿಕಾಡಾ ರೂಪಾಂತರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತರ ಕೋವಿಡ್-19 ರೂಪಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಸಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
- ಸೋರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಗು
- ಜ್ವರ
- ತಲೆನೋವು
- ಆಯಾಸ
- ಸೀನುವಿಕೆ
- ಗಂಟಲು ನೋವು
- ಕೆಮ್ಮು
- ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಅಥವಾ ದೇಹದ ನೋವು
- ವಾಂತಿ
- ಅತಿಸಾರ
- ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ರುಚಿಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?:
- ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ,
- ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕು ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಇತರ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಾಗ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ.
- COVID ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ.
- ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
- ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ, ಓವರ್ - ದಿ - ಕೌಂಟರ್ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ. 'ಸಿಕಾಡಾ' ರೂಪಾಂತರವು ಕೋವಿಡ್-19 ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
