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ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಹೃದ್ರೋಗಗಳು, ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?

Chronic stress increases symptoms how to prevent Chronic stress ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Chronic stress
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 6, 2026 at 12:59 PM IST

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ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವು ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಒತ್ತಡವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಒತ್ತಡ (Chronic stress increases) ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Chronic stress increases symptoms how to prevent Chronic stress ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Chronic stress
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಏನಿದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ?: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು. ದೇಹವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಂತೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ.

Chronic stress increases symptoms how to prevent Chronic stress ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Chronic stress
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?:

  1. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  2. ಕೆಲಸದ ಗುರಿಗಳು, ಭಾರವಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗಳು, ಕೆಲಸದ ಅಭದ್ರತೆ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
  3. ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲವೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
  4. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡದ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?:

  • ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಚಡಪಡಿಕೆಯ ನಿರಂತರ ಭಾವನೆಗಳು
  • ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಿದ್ರಾ ಭಂಗಗಳು
  • ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ
  • ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೋಪ
  • ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ
  • ಹಸಿವಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು (ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು)
  • ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ
  • ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ

ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?:

  1. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
  2. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಪಾಯ
  3. ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ
  4. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
  5. ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ: ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮವು ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ವಾಕಿಂಗ್​, ಜಾಗಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲವೇ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Chronic stress increases symptoms how to prevent Chronic stress ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ Chronic stress
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ: ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವಯಸ್ಕರು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ: ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಒತ್ತಡವು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನಿರಂತರ ದುಃಖ, ಆತಂಕ, ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವು ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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CHRONIC STRESS INCREASES SYMPTOMS
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ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ
CHRONIC STRESS
CHRONIC STRESS INCREASES

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