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ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವುದು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು: ಈ ರೋಗಗಳ ತಡೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ, ಸಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ

ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳು ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

MONSOON HEALTH CAMPAIGN CHILD VACCINATION CHILDREN UNDER FIVE YEARS ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಡುವ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images, PTI)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 27, 2026 at 1:49 PM IST

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ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಅತಿಸಾರ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಂತ ನೀರು, ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್‌ಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಸೂತ್ರವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರ, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ? ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಲು, ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಹಾಗೂ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಸಾರ, ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಕಾಮಾಲೆ, ಜಠರದುರಿತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಕೈ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

MONSOON HEALTH CAMPAIGN CHILD VACCINATION CHILDREN UNDER FIVE YEARS ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಡುವ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುದಿಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಡುಗೆಮನೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರಾದ ಪ್ರೊ.ದೀಪಾಲಿ ವಾಘ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಸಲಾಡ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇಯಿಸದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ತಾಜಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

MONSOON HEALTH CAMPAIGN CHILD VACCINATION CHILDREN UNDER FIVE YEARS ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಡುವ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ: ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೇ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ತಿಂಡಿಯ ವರ್ಣರಂಜಿತ ತಟ್ಟೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹರಡಬಹುದು. ಅಮರಾವತಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಮೊಂಧೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ನೊಣಗಳು, ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹರಡಬಹುದು. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೀನಿನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಮಕ್ಕಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಪಕೋಡಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಾಘ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುರಿದ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ತಾಜಾ, ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಕಾಲೋಚಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

MONSOON HEALTH CAMPAIGN CHILD VACCINATION CHILDREN UNDER FIVE YEARS ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಡುವ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ
  • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವೃದ್ಧಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ
  • ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು
  • ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸತು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಗುವಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಮರಾವತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಜಯಂತ್ ಪಂಢರಿಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರೋಟವೈರಸ್, ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಲಸಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು, ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತಾಜಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

MONSOON HEALTH CAMPAIGN CHILD VACCINATION CHILDREN UNDER FIVE YEARS ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಡುವ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ಪೋಷಕರು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಕಾಮಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ತುಷಾರ್ ಪಾಲ್ವೆ ಅವರ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಸೌಮ್ಯ ಶೀತವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.

  1. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಅಧಿಕ ಜ್ವರ
  2. ನಿರಂತರ ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ
  3. ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು
  4. ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
  5. ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
  6. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
  7. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು

ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ:

  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಇಲ್ಲವೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ.
  • ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಹಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೀದಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
  • ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಡಿ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.
  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು.
  • ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್​ನಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

MONSOON HEALTH CAMPAIGN
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ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಡುವ ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು
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