ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಸಂ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: AIIMS ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪೋಷಕರ ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು, ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಸಂ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 14, 2026 at 8:59 AM IST

ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಆರೈಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸವಾಲಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಟಿವಿ ಆಗಿರಲಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಇರುವಾಗ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು, ಇಲ್ಲವೇ ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೀಡುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (AIIMS) ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು, ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ಇರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೊದಲ 1,000 ದಿನಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಪಡೆಯುವ ಅನುಭವಗಳು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥೈಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆ ಮಗುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಆಟಿಸಂ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ದೆಹಲಿಯ AIIMSನ ಮಕ್ಕಳ ನರವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಒಂದು ವರ್ಷ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಪರದೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲೀನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 18 ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಆಟಿಸಂ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲೀನತೆಯ ಹರಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರತಿ 100 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಬ್ಬರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. AIIMS ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ಜನರು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಗಮನ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್: ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪೋಷಕರ ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಗು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು, ಮಗು ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಮಗುವು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನವ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರದೆಯು ಏಕಮುಖ ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬೆಳಕು, ಶಬ್ದಗಳು ಮಗುವಿನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದಾದರೂ, ಪರದೆಯು ಮಗುವಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಗುವಿನ ಮಾತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಅವರ ಒಲವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಲೀನತೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಬೀಸುವುದು, ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಟಿಕೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು. ಈ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದೇನು?:

ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪೋಷಕರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

  1. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.
  2. ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ತಿರುಗಲು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು.
  3. ವಿಳಂಬಿತ ಮಾತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಕಲಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದು.
  4. ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ತೋರಿಸುವುದು.
  5. ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಮೆದುಳಿನ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
  6. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?: ಆಟಿಸಂ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಿಸಂ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಷಕರ ಮೇಲಿದೆ. ನಾವೇ ಮೊಬೈಲ್​ ಅವರಿಗೆ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ದುಬಾರಿ ಆಟಿಕೆಗಳು, ವರ್ಣರಂಜಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ನೇರ, ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡುವಂತಹ ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

