ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು & ಯುವ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು, ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆಯ ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆತಂಕವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ.
Published : August 6, 2026 at 9:32 PM IST
ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ (coronary artery blockage) ಅಥವಾ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಅಡಚಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ) ಬಹು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕ (ಎಂಆರ್ಯು) ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರ ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳದ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ (ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅಸಹಜ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ) ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಹಾನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು (ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಿರೇಗಳು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು) ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮುನ್ನ ಕಾಣಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ದೇಶದ 13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 13 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 6 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 347 ಲಕ್ಷಣರಹಿತ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತು 18 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇನ್ನೂ 62 ಯುವಕರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಗೋವಾ, ಗುಜರಾತ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸಂಶೋಧಕರು, ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಅಡಚಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶೇ.70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಧಿಕ ತೂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ HDL (ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್) ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ LDL (ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್) ಅಥವಾ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಸಹಜತೆಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಪಧಮನಿಗಳ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ: ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.17.6ರಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳಗಿನ ಮೃದುವಾದ ಪದರವಾದ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು) ತೋರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಶೇ.11.8 ಭಾಗವಹಿಸುವವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಶೇ.8.8ರಷ್ಟು ಅಕಾಲಿಕ ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಕ್ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು.
ಹೈಪರ್ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನೆಮಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಡುವಿಕೆ: ಡಾ. ರಾಮ್ ಕೌಲ್ಗುಡ್, ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಕರ್, ಎಂಆರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೇಲೂರ್ ಹಾಗೂ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಹೊಸ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಅಪಾಯ ಸೂಚಕವಾದ ಹೈಪರ್ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನೆಮಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಹೈಪರ್ಹೋಮೋಸಿಸ್ಟೀನೆಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ (ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು) ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಶೇ.70.31ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶೇ.90.32ರಷ್ಟು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರುತು ಅಂದ್ರೆ, ಹೈ-ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಸಿ-ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ (hs-CRP), ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಶೇ.28.24ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಶೇ.25.80ರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಹೈ-ರಿಸ್ಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಸೂಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರಂಭಿಕ ಯುವ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಂಆರ್ಯು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರಾಮ ಕೌಲಗುಡ್ ಅವರು, 'ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದ 13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರಿಯದವರು, ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶೇ.70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ' ಎಂದರು.
'ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಭೆ ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಾಲಕರು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಡ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ರಾಮ ಕೌಲಗುಡ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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