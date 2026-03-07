ETV Bharat / health

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಲಿದೆ: ಅಧ್ಯಯನ

15ರಿಂದ 49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 13.4ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 4.2ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

March 7, 2026

ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಆಟದ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಓಡುತ್ತಾ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದ ತೂಕವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ 2026' ವರದಿಯು ಭಾರತವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಬದಲು, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ವಿಶ್ವ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2025ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5ರಿಂದ 9ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 14.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 10ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 26.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 200 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 2040ರ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, 56 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬೊಜ್ಜಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ತೂಕವಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2025 ರಿಂದ 2040 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

  1. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ಪ್ರಸ್ತುತ 2.99 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 4.21 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ: 1.39 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 1.91 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ರಕ್ತದ ಕೊಬ್ಬು (ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು): 4.39 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 6.07 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ: 8.39 ಮಿಲಿಯನ್‌ನಿಂದ 11.88 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು NIH ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 11 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 74ರಷ್ಟು ಆಟವಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 35.5 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. 5 ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 32.6ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 15-49 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 13.4ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 4.2ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?:

  • ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.
  • ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ, ಸಮತೋಲಿತ ಊಟದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ.
  • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತೂಕವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

