ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ವೈರಸ್: ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : August 9, 2026 at 7:04 AM IST
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 62 ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 105 ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಂಕು ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು ಹರಡಲು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ. 2006ರಿಂದ 2007ರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು 2019ರಿಂದ 2020ರ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 2006ರಿಂದ 2007ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. 2019ರಿಂದ 2020ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಗಂಭೀರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತ್ತು. ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಎಂದರೇನು? ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ? ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಏನಿದು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ವೈರಸ್?: ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಜ್ವರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಸೋಂಕಿತ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಹರಡುವ ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೋಂಕಿತ ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಈಡಿಸ್ ಅಲ್ಬೋಪಿಕ್ಟಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹರಡಬಹುದು. ಇವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಒಳಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ.
ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಸರಣ ವಿಧಾನಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಈಡಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ. ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ವೈರಸ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲ ಅಂದರೆ, ನಿಂತಿರುವ ನೀರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಯು ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಅದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೋಂಕಿತವಲ್ಲದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೂ ಇದು ಅಪರೂಪ. ತಾಯಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಇಂಟ್ರಾಪಾರ್ಟಮ್) ಹರಡಬಹುದು. ವೈರಸ್ ಎದೆಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡದ ಕಾರಣ, ಅವಳು ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು. ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಹರಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎದೆಹಾಲು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (NCVBDC) ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಂಕಿತ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿದ ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಥವಾ 12 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ವೈರಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತೀವ್ರತೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ತೀವ್ರವಾದ ಕೀಲು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ವರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
- ತಲೆನೋವು
- ಸ್ನಾಯು ನೋವು
- ಕೀಲು ಊತ
- ದದ್ದು
- ಆಯಾಸ
- ವಾಕರಿಕೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಸೋಂಕು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಗಬಹುದು, ನಿರಂತರ ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಬಿಗಿತವು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಈ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದಿಂದ ಬಳಲಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು: ನೀವು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನೀವು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಸ್ ಹರಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಥವಾ ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವೈರಸ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೋಗವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೋಂಕಿತ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಇತರರಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡಬಹುದು.
ಕಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಉದ್ದ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪಿಕಾರಿಡಿನ್ ಅಥವಾ DEET ಹೊಂದಿರುವ ಕೀಟ ನಿವಾರಕವನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ.
- ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ 65 ವರ್ಷ, ಇಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ?: ಜಾಗತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು WHO ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಹರಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳು ವಿವಿಧ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು: ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾವನ್ನು ಹರಡುವ ಈಡಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳ ಬಳಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿವಿಧ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಲಾದ ಟೈರ್ಗಳು, ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು, ಹಳೆಯ ಎಣ್ಣೆ ಡ್ರಮ್ಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ತೊಟ್ಟಿಗಳು, ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಹಾರ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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