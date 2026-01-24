ಚಿಕನ್ Vs ಮಟನ್: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಅನೇಕರು ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : January 24, 2026 at 5:25 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಜನರು ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇವಿಸಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಮಟನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್, ಮೀನು, ಸೀಗಡಿ ಹಾಗೂ ಏಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಕನ್ ಸೇವಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮಟನ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರ, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವಂತೆಯೇ, ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಕುರಿತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.
ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸದ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 32 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸುಮಾರು 24ರಿಂದ 26 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಜನರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಟನ್ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳಿವೆ. ಇದು ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಟನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 27 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್, 12ರಿಂದ 14 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಟನ್ನ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಪ್ನಲ್ಲಿ 26 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಮಟನ್ ಲೆಗ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ, ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?: ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್-ಬಿ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚಿಕನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.
ಮಟನ್ ಸೇವಿಸುವುದರ ಅನುಕೂಲ, ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?: ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಟನ್ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಂಜಕವು ಮೂಳೆಗಳು, ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸತು, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಟನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಟನ್ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಟನ್ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್: ವೈದ್ಯ ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಚಿಕನ್ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮೀನು ಕೂಡ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
