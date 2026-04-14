ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ 'ಕಿಲ್ಪಾಕ್ ಕೀಹೋಲ್ ಕ್ರೇನಿಯೊಟಮಿ' ನೂತನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು
ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಲ್ಪಾಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
Published : April 14, 2026 at 6:13 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಚೆನ್ನೈನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಲ್ಪಾಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಂಡವು ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಲ್ಪಾಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ.ಕೊಡೀಶ್ವರನ್ ಎಂ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು 'ಕಿಲ್ಪಾಕ್ ಕೀಹೋಲ್ ಕ್ರೇನಿಯೊಟಮಿ' ಅಥವಾ ಕೆಕೆಸಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೇನಿಯೊಟಮಿ ಎನ್ನುವುದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮೆದುಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಂಗಲ್-ಬರ್-ಹೋಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವು ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಉಪಕರಣಗಳು ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಕೆಸಿ, ಎರಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೀಹೋಲ್-ಆಕಾರದ ಕ್ರೇನಿಯೊಟಮಿ: ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳ ಮುಕ್ತ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಹರಿಯುವ ವಲಯ. ವೈದ್ಯರು ಕೆಕೆಸಿಯನ್ನು ತಲೆಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕಾರದ ಮಿನಿ-ಓಪನಿಂಗ್. ಇದು ಸ್ಕೋಪ್ ಚಲನೆ, ಉಪಕರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತ ರಕ್ತದ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೊರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಕೆಸಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ ಹೋಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೆಕೆಸಿ ನಮ್ಮ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಬ್ಡ್ಯೂರಲ್ ಹೆಮಟೋಮಾ (ಸಿಎಸ್ಡಿಹೆಚ್) ನಂತಹ ವಿವಿಧ ನರ ಆಘಾತಶಾಸ್ತ್ರ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಬ್ಡ್ಯೂರಲ್ ಹೆಮಟೋಮಾ (ಸಿಎಸ್ಡಿಹೆಚ್), ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ರಕ್ತವು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ತಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಗಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಲ್ಪಾಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಮಿನಿ ಕ್ರೇನಿಯೊಟಮಿಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್-ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ (ಇ-ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್) ಹಾಗೂ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್-ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ (ಇ-ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್) ವಲಯದೊಂದಿಗೆ ಕೀಹೋಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಿಲ್ಪಾಕ್ ಕೀಹೋಲ್ ಕ್ರೇನಿಯೊಟಮಿ (ಕೆಕೆಸಿ) ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಕೆಕೆಸಿ ತಂತ್ರವನ್ನು ವಿವಿಧ ನರ ಆಘಾತಶಾಸ್ತ್ರ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಡಿಹೆಚ್ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡ್ಯೂರಲ್ ಹೆಮಟೋಮಾ (ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ) ಸೇರಿವೆ. ಕೀಹೋಲ್ ಕ್ರೇನಿಯೊಟಮಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಸುಲಭ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆವೆಲ್ಡ್ ಮೂಳೆ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಹೆಮಟೋಮಾದ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಹಾಗೂ ಒಳಗಿನ ಪೊರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಬ್ಡ್ಯೂರಲ್ ಹೆಮಟೋಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಕೆಸಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ನ್ಯೂರೋಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಅದರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಮಗುವಿನ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ?: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
- ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿದೆ: ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ
- ನಿಮಗೆ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
- ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ?; ಕೆಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ