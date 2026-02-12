ETV Bharat / health

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಐದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವು; ಯಾವವು ಆ ಟೆಸ್ಟ್​ಗಳು?

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೂರಕವಾದ ಐದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

PAP SMEAR AND HPV SCREENING TEST FOR BREAST CANCER early cancer blood test ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಹಂತವು ಅದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ರೋಗವು ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದು. ನೋವು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಏಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಸಿ.ಕೆ. ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಮಂಡಿ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಮ್: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಸ್ತನದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಮ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಯಂ ಸ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರತಿ 6 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಅಂಗಾಂಶ ದಟ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಮ್‌ಗಳು ನಿಖರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲವೇ MRI ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೀಯರ್ ಮತ್ತು HPV ಪರೀಕ್ಷೆ: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೀಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಗರ್ಭಕಂಠದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಬಹುದಾದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ HPV (ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ HPV ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು CA-125: ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ತನ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, BRCA1 ಅಥವಾ BRCA2 ನಂತಹ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ: ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಫೈಬರ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ, ಸಿಗ್ಮೋಯಿಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತು ಫೆಕಲ್ ಅಜ್ಞಾತ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದರೆ ಇದು ಕೊಲೊನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದಾದ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಲೋ-ಡೋಸ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಧೂಮಪಾನಿಗಳು. ಕಡಿಮೆ-ಡೋಸ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಲುಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

