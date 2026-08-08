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ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ? ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ. ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್​ ತಗುಲಿದರೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

CHANDIPURA VIRUS How does CHANDIPURA virus spread What are the preventive measures ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್
ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 8, 2026 at 11:39 AM IST

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ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್​ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವೈರಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರವನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೆದುಳಿನ ಉರಿಯೂತ'(ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್)ನ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ರುಷಿಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 184 ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 35 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್‌ ಪಾಸಿಟಿವ್​ ಬಂದಿವೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಅಪರೂಪವಾದರೂ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ತೀವ್ರ ಉರಿಯೂತವನ್ನು (ತೀವ್ರ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್) ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್ ಎಂದರೇನು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಏಕೆ ಈ ಸೋಂಕು ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

CHANDIPURA VIRUS How does CHANDIPURA virus spread What are the preventive measures ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್
ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ (ETV Bharat)

ಏನಿದು ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್?: ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್ (CHPV) ರಾಬ್ಡೋವಿರಿಡೆ ಕುಟುಂಬದ ವೆಸಿಕುಲೋವೈರಸ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಬೊವೈರಸ್, ಅಂದರೆ, ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್​ಸಿಡಿಸಿ) ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಳು ನೊಣಗಳು ಇದರ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲವು ಈ ಕೀಟಗಳ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್​ ತಗುಲಿದೆ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ತರಹದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋಂಕು ವೇಗವಾಗಿ ಮೆದುಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳಿನ ಉರಿಯೂತ (ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್) ಬೆಳೆದಂತೆ, ಇದು ಸೆಳೆತ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕೋಮಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಕೇವಲ 48 ರಿಂದ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಎನ್​ಸಿಡಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

CHANDIPURA VIRUS How does CHANDIPURA virus spread What are the preventive measures ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್
ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ (IANS)

ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್ ಏಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ?: ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಆಕ್ರಮಣದ ನಡುವಿನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರವು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ICMR ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂಡಿಪುರ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ.55 ರಿಂದ ಶೇ.77ರ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್​ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಏಲ್ಲಿ?: ಈ ವೈರಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಂಡಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1965ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಸ್ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಏಕಾಏಕಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 245 ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 82 ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 64 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಚಂಡಿಪುರ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್​ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ?: ಸದ್ಯ ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು, ರೋಗಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಐಸಿಯು ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಧೈರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹರಡುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?:

  1. ಕೀಟ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಪರಿಹಾರ: ಮರಳು ನೊಣಗಳು ಗೋಡೆಯ ಬಿರುಕುಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
  2. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಟ ನಿವಾರಕ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
  3. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ: ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ಆಲಸ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಡಮಾಡದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

  1. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11520534/
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666991925001587
  3. https://ijmr.org.in/changing-clinical-scenario-in-chandipura-virus-infection/

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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CHANDIPURA VIRUS
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ಚಂಡಿಪುರ ವೈರಸ್
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