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ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಳ: ಎಚ್​ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ? ತಜ್ಞರ ಮಾತು

ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ತಡೆಯಲು ಎಚ್​ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

Cervical cancer HPV vaccine ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಎಚ್​ಪಿವಿ Human Papilloma virus
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 23, 2026 at 2:50 PM IST

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ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಪುರುಷರು ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 80,000 ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ 1,00,000ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.11.2ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸರ್ಕಾರ 14 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಉಚಿತ ಎಚ್‌ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

Cervical cancer HPV vaccine ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಎಚ್​ಪಿವಿ Human Papilloma virus
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Getty Images)

ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲವೇ ಮುಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಅಸಹಜ ಯೋನಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತಮಿಶ್ರಿತ ಯೋನಿ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

  1. ಅಸಹಜ ಯೋನಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಋತುಬಂಧದ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ: ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು. ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ (Menopause) ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
  2. ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟು & ಯೋನಿ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ: ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟು ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು. ನೀರಿನಂತಹ, ರಕ್ತಮಿಶ್ರಿತ ಅಥವಾ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಸಹಜ ಯೋನಿ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಸೊಂಟ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆನ್ನು ನೋವು: ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಸೊಂಟ, ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

HPV ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಸಿಕೆ: ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ (HPV) ಈ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಂಟಲು, ಗುದದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಪಾಯದಿಂದಲು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, HPV ಲಸಿಕೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬದರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮೊದಲು ಈ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಯುವ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನೀಡಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

Cervical cancer HPV vaccine ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಎಚ್​ಪಿವಿ Human Papilloma virus
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಕೋಶಗಳು (Getty Images)

ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?: ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನಿಯಮಿತ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. HPV ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 9ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲು ನೀಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ವೈರಸ್‌ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಸಿಕೆ ಎರಡು ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, 6ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹುಡುಗರಿಗೂ ಎಚ್​ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕೇ?: ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಡುಗರಿಗೂ HPV ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. HPV ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವುದರಿಂದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಗುದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಶಿಶ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಜನನಾಂಗದ ನರಹುಲಿಗಳಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಪುರುಷರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Cervical cancer HPV vaccine ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಎಚ್​ಪಿವಿ Human Papilloma virus
ಎಚ್​ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ (Getty Images)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು(ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

CERVICAL CANCER
HPV VACCINE
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗೆ ಎಚ್​ಪಿವಿ
HUMAN PAPILLOMA VIRUS
VACCINE TO PREVENT CERVICAL CANCER

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