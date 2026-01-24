ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : January 24, 2026 at 7:51 PM IST
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?:
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಜೀರ್ಣ ಇಲ್ಲವೇ ಎದೆಯುರಿ: ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಸುಧಾರಿಸದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಎದೆಯುರಿ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದು ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ.
ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ: ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆಯೇ? ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹಾಗೂ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ: ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲವೇ ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟದಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಜಠರಗರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಎಂಬ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ತೂಕ ನಷ್ಟ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.
ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ: ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಂತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಾಂತಿ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ನೆರಳಿನ ವಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು: ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಹುಣ್ಣು ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯಕೀ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
- https://www.cancer.org/cancer/types/stomach-cancer/detection-diagnosis-staging/signs-symptoms.html
- https://www.nhs.uk/conditions/stomach-cancer/symptoms/
- https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/stomach-cancer/symptoms
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
