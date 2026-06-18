ವಿಟಿಲಿಗೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದೇ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಿಲಿಗೋ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : June 18, 2026 at 12:02 PM IST
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಥವಾ ಲ್ಯುಕೋಡರ್ಮಾ (ತೊನ್ನು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಚರ್ಮದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ. ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಔಷಧವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರಣಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವಿಟಿಲಿಗೋ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ವಿಟಿಲಿಗೋ (Vitiligo) ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಯವಾದ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ತೇಪೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಾಲಿನ ರೀತಿಯ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಅನಿಯಮಿತ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ, ಕೈಗಳು, ಮುಂದೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ: ತಲೆ ಕೂದಲು, ಹುಬ್ಬುಗಳು, ರೆಪ್ಪೆಗೂದಲುಗಳು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು.
ಬಾಯಿ, ಮೂಗಿನ ಒಳಭಾಗ: ಬಾಯಿಯ ಒಳಭಾಗದ ಲೋಳೆಯ ಪೊರೆಗಳು, ಮೂಗಿನ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಕಣ್ಣುಗಳ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಹರಡುವಾಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವಿಟಿಲಿಗೋ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?:
ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ವಿಟಿಲಿಗೋವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಹವನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಲಿಗೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ, ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೆಲನೊಸೈಟ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಇವು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಾಶವಾದಂತೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಡ, ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು: ವಿಟಲಿಗೋದಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪೋಷಕರು, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಲಿಗೋ ಇದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಕೆಲವು ಜೀನ್ಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನೆಯು ಬಹು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವು ವಿಟಲಿಗೋ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಕಾಲಿಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಟಿಲಿಗೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?:
ಔಷಧಿಗಳು: ವೈದ್ಯರು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತೇಪೆಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫೋಟೊಥೆರಪಿ: UVB ಬೆಳಕಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಕಸಿ: ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಟಿಲಿಗೋ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
- ಈ ರೋಗವು ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲವೇ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.
- ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
- ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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