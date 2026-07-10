ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದೇ? ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ ವಿಚಾರಗಳಿವು
ಬಹುತೇಕರ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಆದರೆ, ಸಮಯೋಚಿತ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : July 10, 2026 at 12:49 PM IST
ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಮುಂಬರುವ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳು ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಸೂರವು ಕ್ರಮೇಣ ಮೋಡ ಕವಿದಾಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಕು ರೆಟಿನಾವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಕಿರಿಯ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ (Cataract) ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಸೂರವು ಮೋಡ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಮಂಜಾಗುವುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಸುಕಾದ, ಮಂಜಾದ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ (ಎರಡು) ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಸುವುದು. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಬಲವಾದ ದೀಪಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು, ದೀಪಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ವರ್ತುಲಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದು. ಬಣ್ಣಗಳು ಮಂಕಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುವುದು. ಪದೇಪದೇ ಕನ್ನಡಕದ ಪವರ್ ಬದಲಾಗುವುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಮಸೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಒಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಸೂರವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಇತಿಹಾಸವಿರುವುದು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯ: ಮಧುಮೇಹ, ಕಣ್ಣಿನ ಗಾಯಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಯುವಿ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಸೂರವು ಕ್ರಮೇಣ ಮೋಡ ಕವಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಮಸೂರವು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅದರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೊಳಪು, ಬಣ್ಣಗಳು ಮಸುಕಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ?: ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸುವುದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳು ಓದುವುದು, ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೋಡ ಕವಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಸೂರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕೃತಕ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಯುಲರ್ ಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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