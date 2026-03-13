ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಗಳೇನು?
ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : March 13, 2026 at 5:53 PM IST
ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲುವ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಮೃದ್ಧ ರಕ್ತದ ನಿರಂತರ ಪರಿಚಲನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು, ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮಟ್ಟಗಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನಿಲಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಳಜಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ, ನಾವು ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೇವೆ & ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO₂) ಮಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇಂಧನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು CO₂ ನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಟ್ಟಗಳು ಈಗ ಮಾನವ ರಕ್ತಪರಿಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಳ: ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (CO₂) ಮಟ್ಟಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 200 ರಿಂದ 300 ppm ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 420 ppm ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಒಳನೋಟಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ (NHANES) ರಕ್ತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, 1999 ಮತ್ತು 2020 ರ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು 7,000 ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಶೋಧಕರು ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕ. CO₂ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ (HCO₃-) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. CO₂ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅದು ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಅಪಾಯ: CO₂ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ರಕ್ತವು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಮಟ್ಟವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಿವ್ವಳ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ನ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಟ್ಟ, ಇದು ನಿರಂತರ ಆಮ್ಲೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಧ್ಯತೆ: ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ CO₂ ಮಟ್ಟಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ CO₂ ಮಟ್ಟಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ರಕ್ತದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹವಾಮಾನ ಸೂಚಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೈಪರ್ಕಾರ್ಬಿಯಾದ ಏಫೆಕ್ಟ್: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೈಪರ್ಕ್ಯಾಪ್ನಿಯಾ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಕಾರ್ಬಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಆಮ್ಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವು ಅತಿಯಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಗೊಂದಲ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯು ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮೃತಪಡಬಹುದು.
CO2 ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ (ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ವಾಸೋಡಿಲೇಷನ್), ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನೊಳಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. CO2 ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಗೊಂದಲ, ಆಲಸ್ಯ, ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
