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2050ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

WHO ISSUES WARNING GLOBAL CANCER 70 PERCENT RISE GLOBAL CANCER CASES COULD RISE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 10, 2026 at 3:40 PM IST

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ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಪದವು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತಾದ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 35 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

WHO ISSUES WARNING GLOBAL CANCER 70 PERCENT RISE GLOBAL CANCER CASES COULD RISE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 20.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಸಕಾಲಿಕ ತಪಾಸಣೆ, ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೈಕೆಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು WHO ನಂಬುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾಯುವ ಬದಲು ಈಗಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಒ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಅವರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಆಳವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಅಥವಾ ಅವರ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬಾರದು. ಆದಾಯ, ವಾಸಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ಅಪಾರ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ಕುರಿತು ಡಾ.ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ನೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

WHO ISSUES WARNING GLOBAL CANCER 70 PERCENT RISE GLOBAL CANCER CASES COULD RISE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಕೊರತೆ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್​ಒ ವರದಿಯೊಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾದಾಗ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರೈಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

WHOನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (IARC) ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಎಲಿಸಬೆಟ್ ವೀಡರ್‌ಪಾಸ್ ಅವರು, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಗತಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಬೊಜ್ಜುತನ, ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದರಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು.

WHO ISSUES WARNING GLOBAL CANCER 70 PERCENT RISE GLOBAL CANCER CASES COULD RISE ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.70 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು WHO ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

  1. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ: ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ: ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
  3. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ (ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಆಹಾರದಂತಹ) ಇಲ್ಲದ ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  4. ಮದ್ಯಪಾನ: ಮದ್ಯಪಾನವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
  6. ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಸೋಂಕುಗಳು: ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ (HPV) ನಂತಹ ಕೆಲವು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗವೇನು?:

  1. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ: ಕಠಿಣ ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು HPV ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  2. ಮುಂಚಿನ ಪತ್ತೆ: ಸ್ತನ, ಗರ್ಭಕಂಠ ಹಾಗೂ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಶಿಬಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.
  3. ಸರ್ಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿತ ಆರೈಕೆಯ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

WHO ISSUES WARNING
GLOBAL CANCER 70 PERCENT RISE
GLOBAL CANCER CASES COULD RISE
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
GLOBAL CANCER CASES COULD RISE

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