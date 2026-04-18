ETV Bharat / health

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಧಿವಾತ ಬರಬಹುದೇ? ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಎಂದರೇನು & ಇದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?

ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ (JIA) ಎಂಬುದು ಮಕ್ಕಳ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ನೋವು ಮತ್ತು ಬಿಗಿತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

JUVENILE ARTHRITIS SYMPTOMS JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS JIA ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ARTHRITIS
ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 18, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ (JIA) ಹಿಂದೆ ಬಾಲ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. JIA ನಿರಂತರ ಕೀಲು ನೋವು, ಊತ ಹಾಗೂ ಬಿಗಿತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ರೋಗವು ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು, ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು (ಯುವೆಟಿಸ್). ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ರುಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ (Rheumatologist) ಡಾ.ನೂಪುರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

  1. ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ: ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಉಷ್ಣತೆ, ಊತ ಕಾಣಿಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು, ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಗಿತ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತ ನಂತರ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  3. ಕುಂಟುವುದು: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಗು ಕುಂಟುವುದು ಕಾಣಿಸುವುದು.
  4. ಜ್ವರ: ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಜ್ವರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು: ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಊತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  6. ದೇಹದ ದದ್ದುಗಳು: ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗುಣವಾಗದ ದದ್ದುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್​ವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್​ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದವುಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ, ಆಲಿಗೋಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಪಾಲಿಯಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಸಂಧಿವಾತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೀಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಧಿವಾತದ ಇತರ ರೂಪಗಳಂತೆ, ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ (ಮರುಕಳಿಸುವ) ಅವಧಿಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕಾರಣಗಳು: ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು: ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್(JIA)ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದು ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ HLA ಜೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಯಸ್ಸು), 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು (ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ), ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು (ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು) ಸೇರಿವೆ.

ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕೆಲವು ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ, ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಹಾಗೂ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಣ್ಣಿನ ಉರಿಯೂತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಟಿಕೊಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್‌ಗಳು - ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

JUVENILE ARTHRITIS SYMPTOMS
JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS JIA
ಜುವೆನೈಲ್ ಇಡಿಯೋಪಥಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್
ARTHRITIS
JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS JIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.