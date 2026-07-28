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ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬರಬಹುದೇ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಕೆಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದವಡೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇತರೆ ಮೋಲಾರ್‌ಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

IMPACTION OF THIRD MOLARS WISDOM TEETH CANCER SYMPTOMS CAN WISDOM TEETH CAUSE ORAL CANCER ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 28, 2026 at 5:49 PM IST

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ಬಾಚಿಹಲ್ಲು (Wisdom Teeth) ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 17 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತವೆ. ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇವು ವಿಚಿತ್ರ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು, ಒಸಡುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನೋವು ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗಂಭೀರ ಮೌಖಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೇ? ಈ ಹಲ್ಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಿಸ್ಡಮ್ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ? ಮಾನವ ರಚನಾ ದಂತ ಕಾಲೇಜಿನ (MRIIRS, ಫರಿದಾಬಾದ್) ಓರಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲೊಫೇಶಿಯಲ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಕುಮಾರ್ ರಕ್ಷಕ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೂರನೇ ಮೋಲಾರ್‌ಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

IMPACTION OF THIRD MOLARS WISDOM TEETH CANCER SYMPTOMS CAN WISDOM TEETH CAUSE ORAL CANCER ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹಲ್ಲುಗಳ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಬಾಯಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಜನರು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳವಿದ್ದಾಗ, ಇವು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವು ವಸಡಿನ ಅಂಗಾಂಶ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂಳೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಭಾವಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

IMPACTION OF THIRD MOLARS WISDOM TEETH CANCER SYMPTOMS CAN WISDOM TEETH CAUSE ORAL CANCER ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿರಂತರ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ: ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಒಸಡುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ದ್ರವ ತುಂಬಿದ ಚೀಲಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಇದು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸ್ವತಃ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

IMPACTION OF THIRD MOLARS WISDOM TEETH CANCER SYMPTOMS CAN WISDOM TEETH CAUSE ORAL CANCER ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ?:

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಿರಿಕಿರಿ: ಕೆನ್ನೆ ಅಥವಾ ಒಸಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲು ನಿರಂತರ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಂಗಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು: ಆಹಾರ ಕಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಸಡುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಇವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ವಿಷವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

ಚೀಲ ರಚನೆ: ದ್ರವ ತುಂಬಿದ ಚೀಲಗಳು (ದಂತ ಚೀಲಗಳು) ಪ್ರಭಾವಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದ), ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಚೀಲಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅಪರೂಪದ ದವಡೆಯ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

IMPACTION OF THIRD MOLARS WISDOM TEETH CANCER SYMPTOMS CAN WISDOM TEETH CAUSE ORAL CANCER ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ರಕ್ಷಣೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು ಸ್ಥಳೀಯ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಭವಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆನಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲು ಹೊರತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ?: ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೌಖಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ನೋವು: ಹಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಸೌಮ್ಯವಾದ ನೋವು, ಊತವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತಸ್ರಾವವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಡ್ರೈ ಸಾಕೆಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೋವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

IMPACTION OF THIRD MOLARS WISDOM TEETH CANCER SYMPTOMS CAN WISDOM TEETH CAUSE ORAL CANCER ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌
ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಿಸ್ಡಮ್ ಹಲ್ಲುಗಳು ತೆಗೆಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಒಸಡು ಸೋಂಕುಗಳು (ಪೆರಿಕೊರೊನಿಟಿಸ್) ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ದವಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇತರ ಹಲ್ಲುಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೊರತೆಗೆದ ನಂತರ ಕೆಲವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

IMPACTION OF THIRD MOLARS
WISDOM TEETH CANCER SYMPTOMS
CAN WISDOM TEETH CAUSE ORAL CANCER
ವಿಸ್ಡಮ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌
WISDOM TOOTH AND ORAL CANCER

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