ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚುರುಕಾದ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 31, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
ವಾಕಿಂಗ್​ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯಾವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳ ಅವಶ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕದ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ .

ಬಹುತೇಕರು ನಾಳೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯ, ನಿದ್ದೆ, ತುರ್ತು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬರಿ ನಡೆಯವುದಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ: ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಕೆಲಸಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕಚೇರಿ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ವ್ಯಾಯಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್​ಗಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟವು ಆಳವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ಸರಿಯಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುವ 'ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿ'ಯ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ.

ಚುರುಕಾದ ವಾಕಿಂಗ್​ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ಗೆ ನಿರಂತರ ಚಲನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ಲದೇ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿರತೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಾಕಿಂಗ್​ನ ವೇಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?:

ಹೆಚ್ಚು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೇಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  1. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
  2. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ, ಶಾಂತ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಉದ್ದವಾದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  4. ಕಡಿಮೆ ಸಂಚಾರ ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸಿ.
  5. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಜೆ
  6. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾದಾಗ ನೆಪಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
  7. ನಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  8. ಪ್ರತಿಫೋನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
  9. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್​ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
  10. ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರ ಅಥವಾ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ.
  11. ನಿಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್​ ನಂತರ ಕರೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ.

ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ?: ಚುರುಕಾದ ವಾಕಿಂಗ್​ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಯಮಿತ ಚುರುಕಾದ ವಾಕಿಂಗ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

  1. ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ
  2. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
  3. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  4. ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲದೇ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ, ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೇ ವಾಕಿಂಗ್​ ಮಾಡುಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಕಿಂಗ್​ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

