ದೇಹದ ತೂಕ ತಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : September 30, 2026 at 4:11 PM IST
ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಯಾದ ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕವು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾಶಯ, ಸ್ತನ, ಕೊಲೊನ್, ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಮ್, ಅನ್ನನಾಳ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಯಕೃತ್ತು, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಹಾಗೂ ಅಂಡಾಶಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಂತಹ ಋತುಬಂಧದ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಪರ್ಕವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬೊಜ್ಜು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಜೈಪುರದ ಸಿಕೆ ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿ, ರೇಡಿಯೋ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ರುಚಿರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೊಜ್ಜು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್, ಆನುವಂಶಿಕ, ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನದ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತರಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಂಶ (IGF-1) ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಜೀವಕೋಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು. ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಶ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಬದಲು, ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ (ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು) ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ, ಸ್ಥಿರವಾದ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಸಹ ಚಯಾಪಚಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸು, ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಿಸರದ ಮಾನ್ಯತೆ, ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ.ರುಚಿರ್ ಭಂಡಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಧಿಕ ತೂಕದಿಂದ 13 ಪ್ರಕಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ: ಜೈಪುರದ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೊಲಾಜಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಂಭಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ, ಬೊಜ್ಜು ನೇರವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 13 ವಿಧದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ, ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ಅಂತಃಸ್ರಾವಕ ಗ್ರಂಥಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉರಿಯೂತದ ಸೈಟೊಕಿನ್ಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನದ ಈ ನಿರಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯು ರೂಪಾಂತರಿತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು, ಹರಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ: ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಜಿತ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ 5 ರಿಂದ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಸಹ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು, ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಸರ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಲವಾದ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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