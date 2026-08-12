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ತಲೆನೋವು, ಮೈಗ್ರೇನ್​ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಹುದೇ?: ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯು ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಚಹಾ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಹುದಾ? ಈ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

How to prevent headaches main symptoms of headaches Are tea coffee cure for headaches ಚಹಾ ಕಾಫಿ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 12, 2026 at 2:03 PM IST

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ತಲೆನೋವು ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ತಲೆನೋವು ಇರುವವರು ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಹುದೇ?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಫೀನ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಫೀನ್ ಕೆಲವು ತಲೆನೋವಿನ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಫೀನ್‌ನ ಪರಿಣಾಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವನೆಯು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸುವವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

How to prevent headaches main symptoms of headaches Are tea coffee cure for headaches ಚಹಾ ಕಾಫಿ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ
ಕಾಫಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ತಲೆನೋವು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೆಫೀನ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಲೆನೋವು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ತಲೆನೋವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಕೆಫೀನ್ ಅಧಿಕವಿರುವ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.


ತಲೆನೋವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?:

  1. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ
  2. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ
  3. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ
  4. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ
  5. ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
  6. ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕಡಿತ
  7. ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
  8. ಮೈಗ್ರೇನ್

ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತಹ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  • ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
  • ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
  • ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕುಗಳು, ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
  • ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ?: ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

  1. ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇವಿಸಬೇಕು
  2. ಎಳೆನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು
  3. ನಿಂಬೆ ರಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
  4. ಮೊಸರು
  5. ಬಾದಾಮಿ
  6. ಓಟ್ಸ್
  7. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
  8. ಎಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ತಲೆನೋವಿರುವಾಗ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ: ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು.

  1. ಹಠಾತ್, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು
  2. ಜ್ವರದೊಂದಿಗೆ ತಲೆನೋವು
  3. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ
  4. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಾಂತಿ
  5. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
  6. ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ
  7. ತೋಳುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
  8. ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು
  9. ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ತಲೆನೋವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು
  10. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
  11. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತಡಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ತಲೆನೋವು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು:

  • ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
  • ನಿಯಮಿತ ಊಟದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ನೋಡುವಾಗ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ತಲೆನೋವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಫಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ, ಹಠಾತ್ತನೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಪಾನೀಯ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಕೂಡ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಫೀನ್​ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

How to prevent headaches main symptoms of headaches Are tea coffee cure for headaches ಚಹಾ ಕಾಫಿ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ
ಚಹಾ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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