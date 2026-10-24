ಬೊಜ್ಜು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ? ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ
ಬೊಜ್ಜು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೊಜ್ಜು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 24, 2026 at 8:12 AM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬದಲಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಲ್ಲವೇ ಬೊಜ್ಜು ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರೂ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೊಜ್ಜು ಏಕೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬದರ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೊಜ್ಜು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ?: ಸರ್ ಎಚ್.ಎನ್. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 'ವೆಲ್ ವುಮನ್ ಸೆಂಟರ್'ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞೆ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಐವಿಎಫ್ (IVF) ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಫಿರೋಜಾ ಪಾರಿಖ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರ (menstrual cycle) ಹಾಗೂ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ (ovulation) ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಡಾಣು ಹಾಗೂ ವೀರ್ಯಾಣು ಸೇರಿದಾಗ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಬೊಜ್ಜು & ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರ: ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವು ಮಹಿಳೆಯ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಏರುಪೇರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
'ಅತಿಯಾದ ದೇಹದ ತೂಕವಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 'ಪಿಸಿಒಡಿ' (PCOD - Polycystic Ovarian Disease) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತುಂಬಿದ ಸಣ್ಣ ಚೀಲಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪಿಸಿಒಡಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವು ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪಿಸಿಒಡಿಯು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಡಾಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಫಿರೋಜಾ ಪಾರಿಖ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪುರುಷರ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬಿಎಂಐ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. BMI 20ರಿಂದ 25ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾಗ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಂಡತಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕವು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇದು ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃಷಣಗಳಲ್ಲಿ (ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ) ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವು ಪುರುಷರ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಫಿರೋಜಾ ಪಾರಿಖ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಹದ ತೂಕವು ಪತಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
ಬೊಜ್ಜು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?: ಬೊಜ್ಜು (ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ) ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳು ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಬೊಜ್ಜು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಅನಿಯಮಿತ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರಗಳು
- ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ
- ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ
- ಫಲವತ್ತತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ
- ಗರ್ಭಪಾತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ
- ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳು
- ಅತಿಯಾದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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