ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಏನಿದು ಕಿಟೋ ಡಯಟ್? ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತೇ?
Published : September 21, 2026 at 4:55 PM IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ ಎಂದರೇನು?: ಕಿಟೋ ಅಥವಾ ಕಿಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ದೈನಂದಿನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬು, 'ಕಿಟೋನ್'ಗಳನ್ನು (ketones) ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?: ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ ಅನುಸರಿಸಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು: ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಚಿಕನ್, ಮಾಂಸ, ಆವಕಾಡೊ, ನಟ್ಸ್, ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವಿವಿಧ ನಟ್ಸ್, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಚೀಸ್ ಹಾಗೂ ಪಿಷ್ಟರಹಿತ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು (ಪಾಲಕ್, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಹೂಕೋಸು) ಸೇರಿವೆ.
ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು: ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬ್ರೆಡ್, ಅನ್ನ, ಇತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು.
ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆದೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ: ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು, ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಕಿಟೋ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲವೇ ಅನುಭವಿ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಆರಂಭಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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