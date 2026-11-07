ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದೇ?: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧಮೇಹ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕ ಬೊಜ್ಜು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 2:36 PM IST
ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಹಲವು ಜನರು ಅಧಿಕ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಧಮೇಹ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ಬೊಜ್ಜು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯು, ಒಬೆಸಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ.
'ಒಬೆಸಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್' ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುವ 1,170 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ 594 ರೋಗಿಗಳು, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದ 576 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗಿಂತ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಒಬೆಸಿಟಿ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಅಳೆಯಲು BMI ಅನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ನಡುವೆ ಅಧಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದೆ. BMI ದೇಹದ ಸಂಯೋಜನೆ, ಕೊಬ್ಬಿನ ವಿತರಣೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ದೇಹ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸದಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗುಂಪಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಲಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. BMI ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಬೊಜ್ಜು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಬೊಜ್ಜು ಶೇಖರಣೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಧಿಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಟಿ - ಕೋಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ತಡೆಯಲು ವಿವಿಧ ಮುಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10267921/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11462394/
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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