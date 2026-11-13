ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ?
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 13, 2026 at 2:53 PM IST
ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಬದಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಈ ಮೂರು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಅನೇಕರು ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅನ್ನವು ಪಿಷ್ಟಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?: ಆಹಾರಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿಳಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಿಷ್ಟರಹಿತ ತರಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಮೊಳಕೆಯೊಡದ ಕಾಳುಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು, ಚಿಕನ್, ಟೋಫು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?: ಬೆಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಲ್ಲವು ಕಡಿಮೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯು ಕೆಲವು ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆಯೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಏರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ದೈನಂದಿನ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಜೇನುತುಪ್ಪ: ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದರೂ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮವೇ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಮಿತವಾಗಿ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಲಾದ ಸಕ್ಕರೆಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬದಲು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಆಹಾರಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಆಧರಿಸಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಗಳು, ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಹಾರಕ್ರಮ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ, ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು, ಆಹಾರ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅಕ್ಕಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು. ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು)
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13305156/
- https://www.researchgate.net/publication/395100963_The_health_halo_of_jaggery_Benefits_beyond_sugar_but_a_high_glycemic_index_risk
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5817209/
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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