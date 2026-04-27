ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರವಿದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಈ ಕರಿತು ತೌಫಿಕ್ ರಶೀದ್ ಬರೆದಿರುವ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 27, 2026 at 6:47 PM IST
ದೆಹಲಿಯ ಸುಡುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಮಿಥಾ ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೊಳಪು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಈ 45 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರು ತನ್ನ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ತೀವ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಚರ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೊಳಪು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಮಧುಮೇಹ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು 'ರಿವರ್ಸಲ್' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಧುಮೇಹವು ಅವಳ ದೇಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪದವು ಕಿವಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವೆನಿಸಿದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು: ಚೇತರಿಕೆಯೇ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ? ವೈದ್ಯರು, 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮಿಥಾ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು 'ರಿವರ್ಸಲ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು 'ರಿಮಿಷನ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 'ರಿಮಿಷನ್' ಎಂದರೆ ಮಧುಮೇಹವು ದೇಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ತಿರುಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. 'ರಿಮಿಷನ್' ಸರಿಯಾದ ಪದ. ಏಕೆಂದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ, ಇವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಸಿ ಡಿಒಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಅನೂಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಧುಮೇಹದ ದತ್ತಾಂಶ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮಧುಮೇಹ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ICMR-INDIAB ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ 130 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಔಷಧಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಈಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೂ 'ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು' ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 'ನಾವು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಭರವಸೆಗಳು. 'ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು' ಎಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾತರಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶಿಸ್ತು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಇಶಿ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರು, 'ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದೊಳಗೆ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಚಯಾಪಚಯ ದೋಷವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳೇನು?: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ದೇಹವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು. ವಯಸ್ಸು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಒತ್ತಡದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಅನೂಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೋಗವು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಚೇತರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೂ ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ 'ಪವಾಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು' ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಪ್ರವಾಹವೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಅತುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, 'ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುv ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ'. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು, ಕಠಿಣ ವಾಸ್ತವ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ, ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂವೇದಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 'ಪ್ರತಿ ಊಟವೂ ಒಂದು ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಿಥಾ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೋಯ್ಡಾದ 65 ವರ್ಷದ ಅನುರಾಧ ಗರ್ಗ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೂ, ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಶವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ: 'ಇದು ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ. ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರೆ, ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ'. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅವರಂತಹವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮಧುಮೇಹದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯಾಣ: ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಧುಮೇಹವು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಯಪಡುವ ಭಯಾನಕ ದೈತ್ಯವಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಂಗಾತಿಯಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಾವು ಆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಧುಮೇಹದ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಮಿಥಾ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ'. ಮಧುಮೇಹದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ನಿಜವಾದ ವಿಜಯವು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
