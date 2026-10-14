ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪುರುಷರಿಗೂ ಬರಬಹುದೇ? ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪುರುಷರಿಗೂ ಬರಬಹುದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 14, 2026 at 3:16 PM IST
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನೋವುಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶೀತವಾದರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬಂದರೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಲ್ಲದ ಹಾಸಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಗಂಟುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಕೋಚ ಅಥವಾ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು 'ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸ'ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಲು ಈ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಪರೂಪ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಸವಾಲೆಂದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ತನದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವಿಲ್ಲದ ಗಂಟುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ತಾವಾಗಿಯೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಹೆಚ್ಸಿಜಿ (HCG) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯು ಪುರುಷರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಳಂಬವು ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋವುರಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷರು ಇವುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು? ಸ್ತನದ ಗಾತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಒಳಮುಖವಾದ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು (inverted nipple), ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ದ್ರವ ಸೋರಿಕೆ, ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗುವುದು ಇತರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲವಾದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಂಡುಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅಸಹಜ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಯಾವುದೇ ಪುರುಷರಿಗೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದಾದರೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸ, BRCA2 ಜೀನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನ, ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನಂತಹ ಆನುವಂಶಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೊಗೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆನುವಂಶಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ & ಅರಿವು: ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ, ಕಾಯಿಲೆಯ ಹಂತ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ), ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರರು ಏನು ಯೋಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡಾ.ವಿಜಯಶ್ರೀ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತ ಅರಿವು ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರೂ ಕೂಡ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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