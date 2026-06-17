ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಿರಿದಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ನಾಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಕೆಲವರು ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಅಲರ್ಜಿಯ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಧೂಮಪಾನ, ದುರ್ಬಲವಾದ ರಕ್ತನಾಳ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : June 17, 2026 at 1:59 PM IST
ಕೆಲವರು ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಬಹು ಪದರದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಡಿ, ಅತಿಯಾದ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಶೀತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತೇವೆ.
ತುರಿಕೆ, ಕೆಂಪು ದದ್ದುಗಳು ಹಾಗೂ ದದ್ದುಗಳಂತಹ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬಹುದು. ಖ್ಯಾತ ನಾಳೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ರಾಜೀವ್ ಪರೇಖ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರದೇಶವು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಶೀತ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಅಲರ್ಜಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಶೀತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಶ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ,
- ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು
- ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು
- ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲ ಅಥವಾ ಕಿರಿದಾದವುಗಳಾಗಿರುವವರು
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
- ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಹು ಪದರದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ
- ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಉಣ್ಣೆಯ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ
- ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಡಿ
- ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಬೇಡಿ
- ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ
- ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವು ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?: ಶೀತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನೋವು, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಊತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ನಾಳೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಡಾಪ್ಲರ್ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ರಕ್ತನಾಳವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿರ್ಬಂಧಿತ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ರಕ್ತನಾಳವು ತುಂಬಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹೃದಯದಂತೆಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಲೂನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ರಕ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲವೇ ಉರಿಯೂತವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಶೀತ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಸಕಾಲಿಕ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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