ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಗೆ AIನಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
'ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು AI ವರದಿ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
Published : October 31, 2026 at 8:17 PM IST
ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅನಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. AI ಸ್ತನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, 2022ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ, ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರವೇಶವು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ AI ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್, ಎಂಓಸಿಯ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ರಿತು ಡೇವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಮ್ ಎಂದರೆ ಸ್ತನದ ಎಕ್ಸ್ - ರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲಾಗದವುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. AI ಉಪಕರಣಗಳು ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತವೆ. ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು 'ಕಣ್ಣುಗಳ' ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಸಹಜತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಸ್ವೀಡನ್ನ 100,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2025ರ ಅಧ್ಯಯನವು, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 5.0 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, AI- ಬೆಂಬಲಿತ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ 1,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 6.4 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ. AI- ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.44ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು AI ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
AI ಸ್ತನ ಚಿತ್ರಣ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಶೇಷ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬಳಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಲಭ್ಯತೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಪುಣೆಯ ಎಂಒಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇರ್ (M.O.C. Cancer Care) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞೆ (ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್) ಡಾ. ರಿತು ದವೆ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಂಶ ಕಂಡುಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ AI ವರದಿಯಲ್ಲಿ 'ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಗತ್ಯ ಇರಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳೇನು?: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ರಿತು ದವೆ ಅವರು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ವರದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಗಡ್ಡೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮೊಲೆತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ದ್ರವ ಸ್ರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗುಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸ್ತನದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ವಯಸ್ಸು, ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ (ಪರೀಕ್ಷೆ) ಕುರಿತ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ AI ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದಾದರೂ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಖಾತರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಿವು, ಸಮಯೋಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮುಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. AIನ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಇರುವುದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು, ಇದು ಮಾನವ ಪರಿಣತಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಅಗತ್ಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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