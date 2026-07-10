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ಮೂಳೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೂ ಕಾರಣ: ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ವ್ಯಾಯಾಮ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ, ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಕಳಪೆ ಪೋಷಣೆಯಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೂ ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

How to prevent weak bones How to maintain bone health Diet to prevent weak bones ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 10, 2026 at 11:19 AM IST

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ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್-ಡಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೇಹ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಟಮಿನ್-ಡಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

35 ವರ್ಷದ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೂಳೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಮೂಳೆಗಳ ಸವೆತ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಇತರರಿಗೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಋತುಬಂಧದ ಬಳಿಕ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು.

ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಸಂಧಿವಾತ ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಮೂಳೆಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯೇ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರೂ ಕೂಡಾ ಮೂಳೆ ನೋವು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಆಯಾಸದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

How to prevent weak bones How to maintain bone health Diet to prevent weak bones ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ, ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊರತೆ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರವು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

  1. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ: ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಇಲ್ಲವೇ ವೇಟ್‌ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
  2. ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ: ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪನ್ನು (ಸೋಡಿಯಂ) ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮೂಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
  3. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ: ತಂಬಾಕು, ಮದ್ಯದ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೂಳೆ ಕೋಶಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
  4. ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್: ದಿನಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಕಪ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  5. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ: ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡದಿರುವುದು ಮೂಳೆಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  6. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಶಗಳಿರುವ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಾದ ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕೆಫೀನ್ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ, ಮದ್ಯದ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಷ್ಟವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಮಪಾನವು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ: ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್, ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳು ಮುಂತಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ನೀರಿನಂಶ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವು ಸಹ ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಲ್ಲವೇ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

How to prevent weak bones How to maintain bone health Diet to prevent weak bones ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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