ಕಂದು Vs ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂದು, ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : November 19, 2025 at 7:31 PM IST
ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಖನಿಜಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ತಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾನ್ ಎಗ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿವುದೇನು? ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಸಲೀಂ ಜೈದಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಣ್ಣವು ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಾಗಿರಲಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಂಶವು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂದು ಎರಡೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸುಮಾರು 6.3 ರಿಂದ 6.5 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಫೋಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ಸತು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಂಬಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಂದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಿಳಿ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಳಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಳಿಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೋಳಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಏಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಕೋಳಿಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ರುಚಿಯು ಕೋಳಿ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ತಾಜಾವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜವಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಹೀಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜವಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 7.5 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಇ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯು ಗಾಢವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪರಿಮಳ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ತಾಜಾತನ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಮೊಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗ, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಲೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲೀನ್ ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೋಲೀನ್ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ, ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
- ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲುಟೀನ್, ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಎಂಬ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2989358/
- https://www.health.harvard.edu/heart-health/are-eggs-risky-for-heart-health
- https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/expert-answers/cholesterol/faq-20058468
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.