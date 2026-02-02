ETV Bharat / health

ಬ್ರೌನ್​ ಬ್ರೆಡ್ Vs ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್: ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್​ ಗೊತ್ತೇ?

ಬ್ರೌನ್​ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಮೋಹನ ವಂಶಿ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರೌನ್​ ಬ್ರೆಡ್ Vs ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 2, 2026 at 2:30 PM IST

ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಟೋಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಚ್‌ಗಳು, ರೋಸ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಆಹಾರದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್‌ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಕಂದು ಬ್ರೆಡ್, ಇವರೆಡರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಮೋಹನ ವಂಶಿ ಅವರು, ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬ್ರೆಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್​ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೀಗೆ: ಡಾ. ಮೋಹನ ವಂಶಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯರಂತೆ ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹುದುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರೆಡ್ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೌನ್​ ಬ್ರೆಡ್ (Getty Images)

ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್‌ನ ಉತ್ತಮವೇ?: ಹಿಂದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಬ್ರೆಡ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವು ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್‌ನಂತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬ್ರೌನ್​ ಬ್ರೆಡ್ (Getty Images)

ಬ್ರೌನ್​ ಬ್ರೆಡ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ನಿಜವಾದ ಗೋಧಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗೋಧಿ ಬ್ರೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್‌ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಬ್ರೆಡ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಸಿವಾಗದಿರುವ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ (Getty Images)

ಬ್ರೆಡ್​ನ ಮೇಲಿನ ಲೇಬಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನುವವರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹುಳಿ ಸೇರಿಸಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ರೆಡ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ನಂಬುವ ಬದಲು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಳಿ ಬ್ರೆಡ್ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

