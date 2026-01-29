ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ Vs ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ: ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತೇ?
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋಳಿಯ ಮಾಂಸವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡ ಬಾರಿಯಾದರೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಜನರು ನಾನ್ವೆಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯಾವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲವರು ಕೋಳಿ, ಮಟನ್, ಮೀನು ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಚಿಕನ್ ಸೇವಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರ ಬೆಲೆಯು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಚಿಕನ್ ಪ್ರಿಯರು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ, ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರು ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ನ ರುಚಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕೋಳಿ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಡಾ. ಸಂತೋಷ್ ಜಾಕೋಬ್ ತಮ್ಮ ಇನಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಫಾರಂ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ, ಇವರೆಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ: ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ದೇಶೀಯ ಕೋಳಿಯ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋಳಿಗಳು 5 ರಿಂದ 9 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಇವೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ, ಕಡಿಮೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ: ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಐದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸ್ನಾಯು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಫಾರಂ Vs ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ: ಎರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?:
- 100 ಗ್ರಾಂ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ 130 ರಿಂದ 150 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ 120 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ 22 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ 25ರಿಂದ 28 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಇದೀಗ ಕೊಬ್ಬಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೂ, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?: ನಾಟಿ ಚಿಕನ್, ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿಯ ಮಾಂಸವು ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸಂತೋಷ್ ಜಾಕೋಬ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ ಸೇವಿಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು: ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಡಿ, ಇ, ಸತು, ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಸೆಲೆನಿಯಮ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಮೂಳೆಗಳು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಇದೆ. ನಾಟಿ ಚಿಕನ್ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ- 3, 6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿವೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣವು ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
