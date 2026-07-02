ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ $2 ಮಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನ್ಸನ್ಗೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್, ಏನಿದು ಕಾಯಿಲೆ?
ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್(Autoimmune Gastritis) ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನ್ಸನ್ಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : July 2, 2026 at 7:11 PM IST
ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಬಯೋಹ್ಯಾಕರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈತನು ತಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆ 'ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್'ಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾರೆ. 18 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ 48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಜೈವಿಕ ವಯಸ್ಸು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಪನಗಳು ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯವು ಯುವಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ತನ್ನ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈತನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು $2 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹16ರಿಂದ 17 ಕೋಟಿ) ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಡಿಯಾರದ ಸುತ್ತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಊಟವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೂಲ ತತ್ವ 'ಸಾಯಬೇಡಿ' ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಔಷಧ, ಜೀನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Bad news #1:— Bryan Johnson (@bryan_johnson) June 30, 2026
I have an autoimmune disease. My stomach is eating itself.
Bad news #2:
2–5% of people have this, too. Likely more, because it hides.
Good news:
I'm going to try and solve it. Will share all.
As a kid, I ate sugar cereal, drank sugary soda, and gobbled down… pic.twitter.com/EbJ8a916uS
ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, 'ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ (AIG) ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿಯಮವಾಳಿಗಳನ್ನು ಸವಾಲು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್(AIG) ಎಂದರೇನು? ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏನಿದು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್?: ನೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯು AIG ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ಯಾರಿಯಲ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಂಶ (ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ) ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಂಗಾಂಶವು ತೆಳುವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಠರದುರಿತಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ), AIG ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಾನ್ಸನ್ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಡಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಜೀವನದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗಡಿಬಿಡಿಯ ನಡುವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 40 ಪೌಂಡ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಳವಾದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಅವರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
-ಬ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನ್ಸನ್
ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್(AIG) ಕಾರಣಗಳು: ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು. ಇತರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ವಯಸ್ಸು: ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ (AIG) ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಇತಿಹಾಸ: ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು. ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ (ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ) ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸಮತೋಲಿತ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ಕರುಳಿನ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು (ಸೋರುವ ಕರುಳು) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೋರುವ ಕರುಳು ಹಾಗೂ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಜಠರದುರಿತದಂತಹ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು...
- ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
- ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ನೋವು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ವಾಕರಿಕೆ: ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಂದ ನಂತರ.
- ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ: ನಿರಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದುವರಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ರಕ್ತಹೀನತೆ: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ, ರೋಗಿಗಳು ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಚುವಿಕೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮುಂದುವರಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ದುರ್ಬಲತೆ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮತೋಲನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಟ್ಟಗಳು ಆಯಾಸ, ನರ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಮಂಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತೂಕ ನಷ್ಟ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲದ ಕೊರತೆ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲದ ಕೊರತೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲ ಮಟ್ಟಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ರೋಗಕಾರಕಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಖನಿಜ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ AIG ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯೂರೋಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು) ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
AIG ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ?: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ AIG ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು 2ರಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾನ್ಸನ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. AIG ಇರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡದೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವವರೆಗೂ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
AIG ಆಗಾಗ್ಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹ, ವಿಟಲಿಗೋ, ಅಡಿಸನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಂತಹ ಇತರ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇದೆ. ಅವರ ವೈದ್ಯರು ಅವರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ (ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಥೈರೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು.
AIGಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯೇ?: AIG ಅನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು IV ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಧಾರಿತ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಟಿ-ಸೆಲ್ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾದರೂ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, AI ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ AIG ಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾನ್ಸನ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ - ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಸಹಿತ ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿನ ನರ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆ: ಸಂಶೋಧನೆ
- ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀರಾ?: ದೊಡ್ಡ ಗೊರಕೆ ಸದ್ದು ಬರುವುದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವೇ?
- ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ, ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು ನೋಡಿ: ವೈದ್ಯರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
- ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ: ಇತಿಹಾಸ, ಥೀಮ್ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
- ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವುದೇಕೆ? ಈ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?