ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ: ಅಧ್ಯಯನ
ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯವಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆದುಳಿನ ನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 18, 2025 at 7:01 AM IST
ಮಧ್ಯಾಪಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸಿಪ್ನಿಂದಲೂ ಮದ್ಯಪಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಮಿದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮಾಸ್ ಜನರಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವು ಗಂಭೀರವಾದ ಮಿದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಿದುಳಿನ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ ನರವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮದ್ಯಪಾನ) ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾದ ಮಿದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರಿಣಾಮವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ರೋಗಿಗಳ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಸ್ ಜನರಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನದ ಲೇಖಕ ಡಾ.ಎಡಿಪ್ ಕುರಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಏನಿದು ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ?: NIH ಪ್ರಕಾರ, ಮೆದುಳಿನೊಳಗಿನ ರಕ್ತನಾಳ ಒಡೆದಾಗ ಇಂಟ್ರಾಸೆರೆಬ್ರಲ್ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಜನರು ಮೃತಪಡುತ್ತಾರೆ, ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಜನರು ಗಂಭೀರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ಕುರಾಲ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು, ಸಂಶೋಧಕರು 2003 ಮತ್ತು 2019 ರ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ 1,600 ರೋಗಿಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಗಾಯದಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗದ ರೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?: ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಾನೀಯಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತವರ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.70ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಎಣಿಕೆಗಳು (ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಜೀವಕೋಶದ ತುಣುಕುಗಳು) ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ರೋಗಿಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ?: ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಸಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ದೇಹವು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಕುರಾಲ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.